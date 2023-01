Sommer dankt Ex-Verein und freut sich auf "neue Challenge"

Am Donnerstag verpflichtet, am Freitag schon im Tor des FC Bayern. Nach dem ersten Einsatz als FCB-Keeper schaute Yann Sommer erst einmal zurück - und dann in Richtung der neuen Aufgaben in München.

Noch keine Minute war gespielt, da musste Yann Sommer bei seinem neuen Klub Bayern München schon ein erstes Mal eingreifen. Im Topspiel gegen Leipzig war der erste Ballkontakt des am Donnerstag für den verletzten Manuel Neuer verpflichteten 34-jährigen Routiniers noch eine leichte Abfangübung eines Steckpasses.

Auch in den folgenden 89 Minuten des Spitzenduells musste der Schweizer sein Können, mit dem er als Gladbacher Keeper gerade seinen neuen Klub in der Vergangenheit oft zur Verzweiflung gebracht hatte, nicht allzu oft zeigen. Einen Fernschuss von Emil Forsberg in Hälfte eins fing Sommer locker, beim Gegentor zum 1:1-Endstand war er chancenlos.

Sommer über die letzten Tage - und die kommenden

Dass noch "nicht alles hundert prozentig" funktioniert habe, sei "ganz normal", sagte Sommer nach der Partie bei SAT.1. Viel zum Spiel gab es gar nicht zu sagen, denn es hielt wenig torwartspezifische Szenen zum Besprechen bereit. Über die letzten Tage seines Transfers nach München aber umso mehr.

Sommer, der 2014 vom FC Basel zu Borussia Mönchengladbach gewechselt war, hat "hektische, sehr intensive" letzte Tage hinter sich. Dass am "Ende im Großen und Ganzen alle glücklich aus dieser Story raus sind", lag auch am Verhalten seines ehemaligen Vereins. Das betonte Sommer explizit: "Was ich sehr geschätzt habe, waren die Gespräche, die der Klub mit mir geführt hat." Zwar habe es der Schweizer Nationalkeeper "nicht anders erwartet", dennoch unterstrich er, dass diese Gespräche "immer sehr offen, sehr fair" gewesen sind - und deswegen am Ende nach achteinhalb Jahren bei der Borussia und einer "unglaublich tollen Zeit" mit einer "neuen Challenge" endeten.

Und diese Challenge ging gleich mit einer Feuertaufe im Topspiel los. Die fehlende Eingewöhnungszeit will Sommer, der sich in den letzten Tagen etwas abgeschottet hatte ("Wurde dann echt viel"), nun nachholen und sich "in München ein bisschen einleben. Jetzt habe ich zumindest zwei Tage".

Nach über zwei Monaten Pause geht es in der Bundesliga nämlich gleich Schlag auf Schlag weiter - und auch Sommer freut sich "auf die nächsten Aufgaben". Den nächsten Gegner Köln kennt der ehemalige Gladbacher aus intensiven Derby-Begegnungen mit der Borussia noch sehr gut. Am Dienstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet dann aber diesmal kein rheinisches Derby, sondern "nur" das erste Heimspiel als Bayern-Keeper.