"Sollen Vorbilder sein": Rolfes' Erwartungshaltung an Bayers Neuzugänge

Der letzte Ü-30-Feldspieler, der zur Werkself stieß, war Emir Spahic im Sommer 2013. Nun hat die Werkself gleich doppelt zugeschlagen. Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes über den Umbau, die erfahrenen neuen Kräfte und deren Aufgaben.

Es ist vor allem eine Spielerei. Eine allerdings, die dann doch Aussagekraft besitzt. Denn schaut man sich an, wann Bayer 04 Leverkusen letztmals zur Tat geschritten war und einen Ü-30-Feldspieler verpflichtet hatte, dann stößt man auf Emir Spahic. 2013 war das, Spahic hatte seinerzeit 31 Jahre auf dem Buckel.

Und geht man bis zur Jahrtausendwende zurück, sind da zudem Rückkehrer Michael Ballack (2010 gekommen, damals 33 Jahre alt), Sami Hyypiä (2009, 35), Thomas Zdebel (2009, 35), Hans Sarpei (2007, 31), Sergej Barbarez (2006, 34) und Teddy Lucic (2003, 30). Nur sieben Ü-30-Feldspieler also. In diesem Sommer kommen gleich zwei hinzu.

Zum einen Gladbachs Jonas Hofmann (30, bald 31), zum anderen Granit Xhaka (30). Was dann schon ins Auge fällt, weil sich Bayer in den vergangenen Jahren nun mal meistens jüngere Spieler geholt und sich einen Namen gemacht hat - mit vorausschauenden Transfers von Talenten, die dann irgendwann in die ganz große Fußballwelt ausschwärmen. Der Franzose Moussa Diaby (24) und der Niederländer Jeremie Frimpong (22) sind die nächsten Kandidaten für diesen Schritt. Beide haben vor allem in der Premier League Interesse geweckt.

Rolfes: "Wir haben selbstkritisch analysiert"

In diesem Sommer allerdings passte es sehr gut, nebenbei noch die Säule Erfahrung zu stärken. Gerade nach dieser wechselhaften Spielzeit, die immerhin noch auf Platz 6 und im Europa-League-Halbfinale beendet wurde. "Wir haben natürlich selbstkritisch analysiert, wo uns Elemente gefehlt haben", sagt Geschäftsführer Simon Rolfes dem kicker. "Diese Erfahrung, diese Stabilität hat uns in manchen Phasen - gerade zu Saisonbeginn - gefehlt. Da können wir uns verbessern." Wenngleich auch in der vergangenen Saison wieder einige Spieler merkliche Entwicklungsschritte vollzogen hätten.

Und so blickte man sich um in Leverkusen, suchte erfahrene Profis, die neben der sportlichen Klasse zudem mit Professionalität ausgestattet sind - denn auch in diesem Bereich, das erklärte Rolfes schon vor einigen Wochen, habe es Verbesserungsmöglichkeiten gegeben. Benfica Lissabons Alejandro Grimaldo (27) wurde verpflichtet, ebenso Hofmann und Xhaka. Angesprochen auf das Duo, sagt Rolfes: "Jonas und Granit waren Top-Optionen. Was die Position betraf, was die Möglichkeit betraf, sie zu holen - und was ihre Qualität und ihren Erfahrungsschatz anbelangte."

Kein Umdenken in der Transferstrategie

Erfahrene Akteure seien zuletzt gegangen, etwa Charles Aranguiz (34) und Karim Bellarabi (33). Und - neben Rechtsverteidiger Arthur (20) - seien nun drei erfahrene Kräfte gekommen. "Wir haben viele junge Spieler, deshalb passt es sehr gut. Wir haben eine gute Ausgewogenheit im Kader, einen guten Mix. Der ist uns wichtig", sagt Rolfes.

Klar sei: Die Transfers der routinierten Akteure bedeuteten "natürlich keinen grundsätzlichen Wechsel, ganz und gar nicht. Wir werden weiterhin junge Spieler verpflichten". Um sie dann nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern.

Fortan sollen diese jüngeren Spieler eben auch an der Seite von Grimaldo, Hofmann und Xhaka reifen. An der Seite von Profis, die schon viel erlebt haben und gewillt sind, Verantwortung zu schultern. "Sie sollen Vorbilder sein", stellt Rolfes klar. "

Als Top-Profi kommt man nicht auf die Welt, ein 18-Jähriger kann noch nicht der Top-Profi sein. Die erfahrenen Spieler aber sollen Orientierungspunkte sein in Sachen Professionalität, Ehrgeiz, Willen, Fitness. Das erwarte ich. Sie müssen es den jüngeren Spielern vorleben. Und alle drei", erklärt der Ex-Profi, "haben in ihrer Karriere schon bewiesen, dass sie das können."