So tickt Union-Neuzugang Josip Juranovic

Auf den ersten Blick hat Union Berlin mit Josip Juranovic einen Transfer-Coup gelandet. Ein Einsatz am Mittwoch kommt wohl noch zu früh. Aber im Derby am Samstag könnte der Winterneuzugang schon seinen Einstand feiern.

Es hat sich als eine große Schwäche herauskristallisiert: Lediglich einen von fünf Strafstößen hat Union Berlin in dieser Saison verwandelt. Eine grausame Bilanz. Wie gut, dass die Eisernen mit Josip Juranovic nun einen absoluten Elfmeterspezialisten verpflichtet haben. Denn der Kroate war in seiner Zeit bei Celtic Glasgow bei vier von fünf Strafstößen erfolgreich.

In brenzligen Situationen ganz cool und souverän

Eine große Qualität des 27-Jährigen ist anscheinend seine Nervenstärke, dass er in brenzligen Situationen ganz cool und souverän bleibt. Seine alten Wegbegleiter beschreiben ihn als witzig und ehrgeizig. Ein Leader, der vorweg geht und sich vor allem um die jüngeren Spieler im Kader kümmert.

Wie beispielsweise um David Turnbull (23 Jahre), der über Juranovic wie folgt sprach: "Der Wechsel ist ein guter Schritt für ihn, für Celtic hat er in jedem Spiel immer alles gegeben. Daher ist es traurig, dass er nun weg ist. Josip war in der Kabine sehr wichtig für uns, sein Weggang ist ein großer Verlust für das Team."

Während er außerhalb des Platzes für jeden Witz zu haben ist, wirkt Juranovic auf dem Rasen total fokussiert und konzentriert - alles versehen mit der nötigen Siegermentalität. Diese bringt er am liebsten auf seiner präferierten Position als Rechtsverteidiger zum Ausdruck. Weil er dort als Rechtsfuß die Linie entlang marschieren kann.

Stärken in der Offensive

Denn der 1,73 Meter große Verteidiger braucht viel Raum vor sich, um mit dem Ball zur Grundlinie zu dribbeln und dann seine präzisen und scharfen Flanken schlagen zu können. Er bringt eine ansprechende Grundgeschwindigkeit mit, damit er seine Stärken in der Offensive ausspielen kann. Im Zweikampfverhalten wirkt er sehr eifrig, kann sich aber unter anderem im Stellungsspiel und in der Deckung noch ein wenig steigern.

Seine enorme Polyvalenz spielt Union natürlich in die Karten. Der kroatische Nationalspieler könnte im 4-4-2 ebenfalls vor Kapitän Christopher Trimmel als rechter Flügelspieler auflaufen. Zudem hat er - vor allem in der vergangenen Spielzeit - bei Celtic schon einige Spiele hinten links verteidigt. Und dort wird er sich zunächst wohl auch bei den Eisernen einfinden müssen.

Option für die Außenbahn

Nicht unbedingt direkt am Mittwoch in Bremen, weil Trainer Urs Fischer dafür bekannt ist, dass er sich erst ein ausreichendes Bild von neuen Spielern machen will. Und die taktische Disziplin und Vertrautheit bei Juranovic nach so wenigen Tagen einfach noch nicht gegeben sein kann. Dennoch wird er als Option für die Außenbahn wohl direkt mit im Kader stehen.

Vertrag bis 2027

Bessere Chancen hat Juranovic, der mit seiner Verlobten nach Berlin gekommen ist, dann für das Derby am Samstag gegen Hertha BSC. Irgendwie würde solch ein Einstand passen. Denn auch mit Celtic feierte er sein Debüt im Stadtduell gegen die Glasgow Rangers. Aber auch wenn nicht: Er wird noch viele Derbys für Union bestreiten. Sein Vertrag läuft nach kicker-Informationen bis Juni 2027.