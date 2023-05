So schlagen sich die 20 Winter-Leihspieler im Ausland

Sabitzer, Hazard, Duda: Auch der ein oder andere prominente Name verließ Deutschland und die Bundesliga im Winter leihweise. Wie ist es ihnen ergangen?

Die Hinrunde verbrachte er noch in Cremona beim Serie-A-Aufsteiger, dann ließ sich Santiago Ascacibar (26) an seinen Jugendklub Estudiantes de la Plata in Argentinien verleihen. Dort spielte er fast jede Partie durch, lief einmal als Kapitän auf und entdeckte sogar seinen Torinstinkt (drei Treffer). Gut möglich, dass die Estudiantes ihre Kaufoption ziehen.

Die Saison für Oliver Burke (26) und den englischen Zweitligisten FC Millwall ist schon vorbei. Der Ex-Werderaner steuerte je zwei Tore und Vorlagen bei - insgesamt ist seine Ausbeute bei 17 Einsätzen überschaubar (achtmal Startelf). Zuletzt hatte er sich öffentlich über fehlende Spielpraxis in Bremen beklagt. "Er hat Vertrag bei uns, mit ihm werden wir uns in Ruhe zusammensetzen und die Gespräche aufnehmen", erklärt Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder.

Mit dem Spielstil von Steffen Baumgart hatte Freigeist Ondrej Duda (28) beim 1. FC Köln gefremdelt. Bei Hellas Verona hingegen fügte sich der Slowake gut in den Abstiegskampf der Serie A ein, war im zentralen Mittelfeld gesetzt. Sollten die Italiener die Klasse halten, greift eine Kaufpflicht mit etwas über zwei Millionen Euro Ablöse. Doch nun zog sich Duda laut Klubmitteilung am vergangenen Wochenende im Spiel gegen den FC Turin (0:1) einen Teilriss des hinteren Kreuzbandes im rechten Knie zu und fällt länger aus. Beim FC ist "nur" von einer Überdehnung die Rede.

Hazard glänzt nur einmal

Angelo Fulgini (26) hatte im Sommer 2022 als neue Zehnerhoffnung bei Mainz 05 gegolten, doch mit Jokereinsätzen gab sich der Franzose nicht zufrieden. Der französische Tabellenzweite RC Lens schlug zu, Fulgini winkte die Chance auf die Champions League. Mit vielen Nominierungen für die Startelf ging es los, angesichts von nur zwei Scorerpunkten in 14 Ligue-1-Spielen reichte es zuletzt aber nur noch für Einwechslungen. Weil die Kaufoption für Lens über 7,5 Millionen Euro nach Mainzer Angaben "verpflichtend" ist, wird Fulgini aller Voraussicht nach dort bleiben.

Im niederländischen Pokalfinale traf Thorgan Hazard (30) für die PSV Eindhoven gegen Ajax Amsterdam und trug entscheidend zum Triumph nach Elfmeterschießen bei. Insgesamt läuft das Halbjahr des verliehenen Dortmunders aber enttäuschend: Auch wegen einer Verletzung kommt Hazard in aller Regel spät von der Bank ins Spiel.

Ein wenig überraschend wählte Mateo Klimowicz (22) für seine Entwicklung die mexikanische Liga und band sich für ein Jahr (bis Dezember 2023) an Atletico San Luis. Nach etwas Anlaufzeit schwang der offensive Mittelfeldmann des VfB Stuttgart - in der Hinrunde in Bielefeld aktiv - sich dort zum Stammspieler auf, steht aber nur bei verhaltenen zwei Scorerpunkten aus 16 Spielen.

Larsson dreht im dänischen Pokal auf - und will bleiben

Jordan Larsson (25) hatte beim FC Schalke 04 die Erwartungen nicht erfüllen können. Für den FC Kopenhagen kommt der flexibel einsetzbare Angreifer auf ähnliche Spielzeiten: mal von Beginn an, mal wieder nicht. Im dänischen Pokal-Halbfinale zeichnete sich der Schwede aus, traf gegen Nordsjaelland sowohl im Hin- als auch im Rückspiel und ebnete so den Weg ins Finale. Gegenüber "Ekstra Bladet" äußerte Larsson zuletzt den Wunsch zu bleiben.

Nach unbefriedigender Zeit bei Hertha BSC ist Myziane Maolida (24) bei Stade Reims zumeist nur Joker für die Schlussminuten. Ob die Franzosen ihre Kaufoption gebrauchen, ist mehr als ungewiss. Zuletzt fehlte der Offensivmann krank.

Lys Mousset (27) war beim VfL Bochum aufgefallen durch zu wenig Disziplin und dadurch, dass er es trotz keiner übermächtigen Konkurrenz nur ein einziges Mal in den Spieltagskader schaffte. In der Ligue 2 bei Olympique Nimes kam der Stürmer, früher immerhin 99-mal in der Premier League aufgelaufen, auf zehn Teilzeit-Einsätze und ein Tor.

Seine Leistungskurve zeigt nach oben: Paulinho dreht seit seinem Abschied von Bayer 04 auf. IMAGO/Action Plus

Paulinho in Top-Form, doch Leverkusen hat nichts davon

Leipzigs Flügelstürmer Hugo Novoa (20) kämpft mit dem FC Basel derzeit um den Finaleinzug in der Conference League. Zu Beginn der Rückserie wurde der Spanier immer eingesetzt, das änderte sich ab Mitte März. Gegen St. Gallen (1:1) wurde er ein- und wieder ausgewechselt - aus Leistungsgründen und weil er Trainer Heiko Vogel offenbar verschwiegen hatte, angeschlagen zu sein. Seitdem verbrachte Novoa die 90 Minuten öfter komplett auf der Bank.

Beim Wolfsberger AC war Tim Oermann (19) über weite Strecken der Hinrunde gesetzt, eher er Anfang Mai plötzlich seinen Stammplatz verlor. Dennoch kann Oermann, trotz durchwachsener Leistungen, nach über 1.000 Einsatzminuten ein positives Resümee aus seinem Gastspiel im Süden Österreichs ziehen.

Jerome Onguené (25) sollte im Frühjahr bei seinem Ex-Verein RB Salzburg Spielpraxis sammeln, doch das Leih-Engagement geriet zum Fiasko. Erst sah der Abwehrspieler der Eintracht gegen Salzburgs angestammtes Innenverteidiger-Duo Solet/Pavlovic kein Land, dann zog er sich eine komplexere Knieverletzung zu. Daher weilt Onguené seit Anfang Mai wieder in Frankfurt, um in der Reha an seinem Comeback zu arbeiten.

Olympiasieger Paulinho (22) war bei Bayer Leverkusen mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden und ließ sich in die Heimat verleihen. Bei Atletico Mineiro avancierte er zum Dauerspieler in Top-Form und sammelte 14 Scorerpunkte in wettbewerbsübergreifend 23 Einsätzen. Sein Vertrag in Belo Horizonte endet wie der in Leverkusen in diesem Sommer, brasilianische Statuten lassen dieses Modell zu. Die einst gezahlten 18,5 Millionen Euro bekommt Bayer 04 also nicht mehr zurück.

Borussias Leihe von Reitz zahlt sich aus

Die Leih-Hinrunde bei Kellerkind Racing Straßburg lief nicht nach dem Geschmack von Ronael Pierre-Gabriel (24), die Rückrunde allerdings umso weniger: Bei Espanyol Barcelona wurde der Mainzer Rechtsverteidiger so gut wie nicht gebraucht, startete aber auch denkbar schlecht mit einer Ampelkarte beim Debüt. Nach drei Leihen werden die 05er im Sommer erneut überlegen müssen, wie es mit dem Franzosen weitergehen soll.

Union Berlins Linksverteidiger Tymoteusz Puchacz (24) kam für Panathinaikos zu insgesamt zwölf zumeist kurzen Einsätzen und lief in der regulären Saison nur vier Mal von Anfang an auf. Dennoch wusste er meist zu überzeugen. In der heißen Endphase, in der die Athener um den Titel kämpften, wurde der Pole jedoch von Trainer Jovanovic trotz Verletzungen, Sperren und Covid-Ausfällen nur zwei Mal für insgesamt 29 Minuten ins Feld geschickt. Er hat kaum realistische Chancen, dauerhaft dort zu bleiben.

Zuletzt tauchte Rocco Reitz (20) schon wieder im Training von Borussia Mönchengladbach auf, obwohl er noch einen bis Ende Juni gültigen Vertrag bei St. Truidense VV besitzt. Der Grund ist einfach: Die Saison in Belgien ist für die Teams jenseits von Platz acht schon vorbei. In der Jupiler Pro League fühlte sich der zentrale Mittelfeldspieler wohl und sammelte in zwölf Erstligaspielen, davon oft in der Startelf, einiges an Einsatzzeit.

Freiburgs Siquet überzeugt in Belgien offensiv

Eine Meniskusverletzung beendete die Saison von Bayern-Leihgabe Marcel Sabitzer (29) bei Manchester United. Mehrfach bekundete der Österreicher, wie wohl er sich in England fühle. In wettbewerbsübergreifend 18 Einsätzen gelangen ihm drei Tore, darunter der Doppelpack im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinals gegen Sevilla.

Freiburgs junger Rechtsverteidiger Hugo Siquet (20) braucht noch Geduld, um sich das Vertrauen von Christian Streich endgültig zu erarbeiten. Lukas Kübler und Kiliann Sildillia erhielten in der Hinrunde den Vorzug. Spielpraxis war Siquet aber wichtig, und die fand er in seiner Heimat Belgien. Bei Cercle Brügge war er als rechter Schienenspieler vor einer Dreierkette sofort gesetzt. Vier Scorerpunkte steuerte der belgische U-21-Nationalspieler von dort bei und wird sich in der Entscheidung für die Leihe bestätigt fühlen.

Weil es beim FC Augsburg für ihn persönlich nicht so recht voranging, wollte Frederik Winther (22) in der dänischen Heimat wieder wichtig sein. Bröndby IF baute seit Winthers Ankunft auf den sofort gesetzten Innenverteidiger, der gestärkt in seine letzten zwei Vertragsjahre beim FCA zurückkehren dürfte.

Seine Defensivschwächen hatten Deyovaisio Zeefuik (25) bei Hertha BSC die Chance auf einen langfristigen Stammplatz gekostet. Der offensive Rechtsverteidiger suchte - wie Kölns Duda - bei Hellas Verona sein Glück. Nur zehn Minuten auf dem Platz und unverhältnismäßig viele mehr auf der Bank stehen für den Niederländer zu Buche. Dass Verona seine Kaufoption zieht, gilt fast als ausgeschlossen.