So ist der Stand bei Neuer und Mané

Zwei großen Namen, zwei völlig unterschiedliche Ausgangssituationen. Während Bayern-Kapitän Manuel Neuer nach langer Verletzungspause den Saisonstart anpeilt, haben die Münchner Verantwortlichen dem Angreifer, Sadio Mané, mitgeteilt, dass die kommende Saison ohne ihn geplant wird.

Schon am Dienstag sind die ersten Bayernprofis wieder vom Urlaub zur Säbener Straße zurückgekehrt, um ihre medizinischen Untersuchungen zu durchlaufen. Darunter Manuel Neuer beispielsweise. Der Münchner Kapitän fühlt sich gut nach seinem Unterschenkelbruch, er trainiert schon wieder auf dem Platz und sieht sich total im Zeitplan.

Kein Risiko und keine Eile

Wie erhofft und erwünscht wird der Torhüter zum Start der Vorbereitung wieder beim Team sein - logischerweise, nach so langer Absenz, mit noch leicht reduzierten Inhalten. Auch um jedes noch so kleine Risiko zu vermeiden. Denn Neuer weiß, dass bis zum Saisonstart noch fünfeinhalb Wochen bleiben - daher besteht keine Eile. Der Keeper selbst soll optimistisch sein, beim Auftakt in Bremen in der Startelf des deutschen Rekordmeisters zu stehen.

Königstransfer Mané spielt keine Rolle mehr

Geht es nach den Klub-Verantwortlichen soll dies hingegen nicht mehr auf Sadio Mané zutreffen. Dem Senegalesen, vor zwölf Monaten für drei angedachte Jahre aus Liverpool gekommen und als Königstransfer gefeiert, wurde von Seiten der Entscheider bereits mitgeteilt, dass in der kommenden Saison nicht mehr mit ihm geplant wird.

Bei Mané geht es auch darum, sein Gehalt von rund 20 Millionen Euro zu sparen, um es anderweitig einsetzen zu können. Schließlich haben die Münchner noch teure Pläne auf dem Transfermarkt - wie Harry Kane von Tottenham Hotspur. Für den 31-jährigen Mané gibt es Interessenten aus Saudi Arabien, die mit einer lukrativen Gage locken - und an den FC Bayern höchstwahrscheinlich auch eine zufriedenstellende Ablösesumme zahlen würden.

Georg Holzner

