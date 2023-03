So ist der Stand bei Hernandez und Pavard

Beim FC Bayern laufen derzeit die Zukunftsplanungen. Im Fokus stehen vor allem die auslaufenden Verträge von Lucas Hernandez und Benjamin Pavard. Der kicker gibt einen Überblick.

Die Zeichen stehen auf Verbleib: Bayern München will die Verträge Benjamin Pavard (li.) und Lucas Hernandez (re.) verlängern. IMAGO/Lackovic

2024 laufen beim FC Bayern mehrere Verträge aus - der von Manuel Neuer (36), Sven Ulreich (34), Lucas Hernandez (27), Benjamin Pavard (26), Thomas Müller (33), Bouna Sarr (31) und nach der Verlängerung dann auch der von Eric Maxim Choupo-Moting (33). Während über die Zukunft des Stürmers in der nächsten Saison wieder gesprochen wird und der Senegalese im Sommer gerne den Verein verlassen dürfte, stehen die anderen fünf Profis - neben Alphonso Davies (22) und Jamal Musiala (20) - im Fokus.

Bei Neuer entscheidet sich vieles dann, wenn Gewissheit über seinen Zustand nach seinem Comeback besteht. Er will in der Vorbereitung auf die kommende Saison wieder zum Team stoßen. Auch bei Sven Ulreich gibt es keine Eile. Müller hingegen wird eine spannende Personalie, aber zuvor sollen die Gespräche mit Hernandez und Pavard vorangetrieben werden. Beim 80-Millionen-Euro-Verteidiger sieht derzeit alles nach einer zeitnahen Einigung aus. Die Verantwortlichen wollen so auch ein Zeichen setzen, dass verletzte Profis Halt bekommen.

Erste lose Unterhaltungen mit Pavard

Der Franzose hat nach seinem Kreuzbandriss wieder das Lauftraining aufgenommen und möchte noch in dieser Saison wieder auf dem Feld stehen. Bei seinem Landsmann Pavard ist die Situation anders. Vor wenigen Wochen, so heißt es im Verein, deutete einiges auf einen Abschied im Sommer hin. Nun aber, nachdem der 26-Jährige vermehrt auf seiner Lieblingsposition in der Innenverteidigung ran darf, soll ein Umdenken stattgefunden haben. Die Verantwortlichen beim FCB haben erste lose Unterhaltungen mit Pavard geführt.

Die Münchner Bosse würden gerne mit ihm verlängern, sofern er klar signalisiert, dass er glücklich ist bei den Bayern und auch selbst seine Zukunft längerfristig an der Isar sieht. Die Voraussetzungen haben sich also geändert - ein Verbleib Pavards ist aktuell wieder möglich.