Smith: "Wir haben den Sieg nicht verdient"

Mit teilweise spektakulären Vorstellungen hat der FC St. Pauli in den zurückliegenden Woche Erwartungen geweckt, die am Freitagabend unerfüllt blieben. Deshalb war die Ernüchterung nach dem zähen 0:0 gegen Hannover 96 auch in den eigenen Reihen greifbar. Am deutlichsten bei Eric Smith.

Gab zu, dass ein Sieg am Freitagabend nicht verdient gewesen wäre: St. Paulis Innenverteidiger Eric Smith. picture alliance / Eibner-Pressefoto