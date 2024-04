Slot auf Liverpools Shortlist für die Klopp-Nachfolge

Auf der Suche nach einem Nachfolger für Jürgen Klopp (56) blickt Liverpool auch in die Eredivisie. Die Reds haben einem Medienbericht von "The Athletic" zufolge Feyenoords Trainer Arne Slot (45) kontaktiert. Slot formte seit seiner Übernahme 2021 in Rotterdam ein Team, welches um nationale Titel mitspielt. So gewann Feyenoord nach der Meisterschaft 2023 am vergangenen Sonntag auch den KNVB-Beker.