Skraback erhält ersten Profivertrag in Gladbach

Borussia Mönchengladbach hat Luiz Skraback (18) mit einem Profivertrag bis 2024 ausgestattet.

"Luiz ist in der U 23 sehr schnell zu einer festen Größe geworden. Zudem hat er sich zuletzt schon bei den Profis zeigen dürfen und seine Sache dort sehr gut gemacht", sagt Borussias Nachwuchsdirektor Roland Virkus auf der Klubwebsite über den Mittelfeldspieler, der seit 2017 bei den Fohlen spielt.

"Wir sehen noch großes Entwicklungspotenzial in ihm", so Virkus weiter. "Nun ist es an Luiz, den nächsten Schritt zu machen." Seit dieser Saison gehört Skraback fest zum Kader von Gladbach II in der Regionalliga West, den er bereits in der Vorsaison verstärkt hatte, als die A-Junioren-Bundesliga wegen der Corona-Pandemie pausiert hatte.

2021/22 kam der Youngster bislang an allen acht Spieltagen für die U 23 zum Einsatz, dreimal davon als Einwechselspieler. Die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel liegt derzeit auf dem zehnten Tabellenplatz.