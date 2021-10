Skhiri brach sich das Wadenbeinköpfchen

Die Verletzung von Ellyes Skhiri stellte sich als Bruch des Wadenbeinköpfchens heraus, ein paar Wochen wird der Tunesier dem 1. FC Köln fehlen und Trainer Steffen Baumgart damit eine Schlüsselfigur.

Füllen soll diese Lücke am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Bayer Leverkusen Dejan Ljubicic (24), der sich rechtzeitig zum Trainingsauftakt am Dienstag von einer Infektion erholt zeigte und Teile des Mannschaftstrainings absolvieren konnte.

Ebenfalls wieder dabei: Jonas Hector (31). Der Kapitän meldete sich nach einer Erkältung zurück. Sein langzeitverletzter Backup Jannes Horn (Hüftoperation) konnte ebenfalls zeitweise ins Mannschaftstraining zurückkehren. Dafür fehlten Sebastian Andersson und Niklas Hauptmann erkrankt.

Rückkehr ins 4-2-3-1?

Die verbleibenden Einheiten bis zum Sonntag werden zeigen, ob der FC möglicherweise ins 4-2-3-1 zurückkehrt und gegen Bayer von der Raute Abschied nimmt. Hintergrund könnten Erkenntnisse aus dem Spiel der Bayern in Leverkusen sein, in dem der Rekordmeister der Werkself das Zentrum versperrte und so das Offensiv-Leben erschwerte. Deshalb kann sich auch Salih Özcan nach eher durchwachsener Leistung in Sinsheim Hoffnungen auf eine erneute Startelf-Nominierung machen.