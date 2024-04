Skarlatidis soll bleiben

In Unterhaching hofft man nach dem 1:2 in Aue auf einen Verbleib von Simon Skarlatidis. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft diesen Sommer aus. "Wir sind mit ihm in guten Gesprächen für nächstes Jahr, dass es für ihn bei uns weitergeht", so SpVgg-Cheftrainer Marc Unterberger über den Hachinger Top-Vorlagengeber (elf Assists).