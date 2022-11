Sippel gibt tiefe Einblick in sein Gefühlsleben

Tobias Sippel stand nach dem 3:1-Erfolg über Stuttgart wieder im Mittelpunkt. Dieses Mal aber, weil er großen Anteil am Sieg hatte. Anschließend verriet der Vertreter von Yann Sommer, wie nahe ihm die vergangenen zwei Wochen gegangen waren.

Marcus Thuram wusste, was zu tun war. Er schnappte sich nicht etwa das Trikot des zweifachen Torvorbereiters Alassane Plea. Oder gar sein eigenes. Nein, der Stürmer suchte sich das Torwart-Jersey von Tobias Sippel aus und setzte es bei seinem Eckfahnen-Jubel vor der Nordkurve oben auf die Stange. Es war ein Dankeschön für Sippels spektakuläre Rettungstat in der 83. Minute, die die Borussen gegen den VfB Stuttgart vor dem 2:2-Ausgleich bewahrt hatte. Und es bedeutete emotionale Unterstützung für den 34-jährigen Keeper, der nach der Niederlage bei Union Berlin (1:2) schon wieder eine Menge Kritik einstecken musste.

Am Sonntag hatte der Vertreter des verletzten Yann Sommer zum zweiten Mal gepatzt, nachdem ihm schon beim DFB-Pokal-Aus in Darmstadt (1:2) ein folgenschwerer Fehler unterlaufen war. Der Druck war entsprechend groß vor dem Stuttgart-Spiel - Sippel hielt ihm stand.

Mein großes Plus war es immer, da zu sein, wenn ich gebraucht wurde. Und das war ich jetzt zweimal nicht. Tobias Sippel

Nach dem Schlusspfiff gab Borussias Nummer 2 tiefe Einblicke in sein Seelenleben. "Die vergangenen zwei Wochen waren mental relativ schwer für mich. Ich bin im Pokalspiel in Darmstadt mit den beiden Gegentreffern unglücklich reingekommen. Das ist mir in den darauffolgenden Tagen richtig nahegegangen. Bei Union Berlin war es auch nicht gerade einfach für mich. Mein großes Plus war es immer, da zu sein, wenn ich gebraucht wurde. Und das war ich jetzt zweimal nicht. Deswegen tat mir das auch enorm weh und hat mir zu schaffen gemacht", verriet Sippel und bedankte sich sofort auch bei seinen Kollegen: "Ich bin stolz auf die Jungs, dass sie mir trotzdem weiterhin das Vertrauen geschenkt haben. Vielleicht konnte ich es heute ein bisschen zurückzahlen."

"Er hat uns den Sieg heute gerettet"

Die Reaktion seiner Mitspieler sprach Bände. Jeder Einzelne kam nach dem Abpfiff, um Sippel zu gratulieren und sich zu bedanken. "Ich freue mich total für ihn, gerade nach der ganzen Kritik. Er hat uns den Sieg heute gerettet", sagte Jonas Hofmann dem kicker. Auch Christoph Kramer merkte man deutlich an, wie sehr er mit dem im Team sehr beliebten Sippel gefühlt hatte. "Ich war noch nie in der Situation, weil ich noch nie zweiter Torwart war. Aber es ist ganz, ganz schwer für ihn gewesen. Deshalb hat es mich krass für ihn gefreut, dass er uns das Ergebnis gerettet hat", sagte der Mittelfeldspieler.

Trainer Daniel Farke nannte Sippels Fußabwehr gegen Guirassy eine "Monsterparade". Und freut sich, dass der Torwart gestärkt in die nächsten Aufgaben gehen kann. Am Dienstag beim VfL Bochum wird Sippel höchstwahrscheinlich wieder zwischen den Pfosten stehen, vielleicht sogar auch zum Abschluss gegen Borussia Dortmund. "Es besteht die Chance, dass Yann Sommer noch einmal zum Einsatz kommt. Ich kann aber nicht sagen, wie groß sie ist", erklärte Farke. "Yann hat die erste Laufeinheit absolviert, das ging ganz gut. Aber er hat bisher noch nicht torwart-spezifisch trainieren können. Wir müssen abwarten. Das Bochum-Spiel wird sehr schwierig." Sommer war in Darmstadt umgeknickt und hatte sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen.