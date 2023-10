Simeone sieht La Liga international abgehängt: "Es ist schwer für uns"

Atletico Madrid hat gegen Feyenoord Rotterdam mit großem Aufwand seinen ersten Sieg in dieser Champions-League-Saison gefeiert. Trainer Diego Simeone beklagte anschließend die Wettbewerbsfähigkeit spanischer Mannschaften.

Harte Arbeit, die sich in dieser Woche auszahlte: Atletico-Trainer Diego Simeone in der Champions League. AFP via Getty Images

Er war mit Atletico schon Finalist in der Champions League, zweimal sogar, 2014 und 2016. Doch diese Zeiten, als auch der FC Barcelona international schier unbezwingbar war und Atleticos Stadtrivale Real den Henkelpott fast jährlich gewann, sind vorbei. Auch wenn Diego Simeone die Königlichen nach Atletis 3:2-Arbeitssieg über Feyenoord ausklammerte.

"Sie haben fantastische Spieler - viele von ihnen noch jung -, mit denen sie in Europa außergewöhnlich gut konkurrieren können", kam dem Argentinier gegenüber "Diario AS" gar ein überraschendes Lob für die Mannschaft über die Lippen, die Atletico im Stadtderby erst verdient bezwungen hat. "Sie sind die Ausnahme", so Simeone - "aber für uns andere Teams ist es schwer".

Mit "uns andere Teams" meinte der 53-Jährige die im Europapokal einst so bestimmenden spanischen Mannschaften, mit "es" vor allem die Schwierigkeit, in der Königsklasse mitzuhalten, wo inzwischen die reichen Klubs aus der Premier League dominieren. Selbst Real hatte im Halbfinal-Rückspiel der vergangenen Saison eine 0:4-Abreibung bei Manchester City kassiert.

Atletico, Real und Barça führen ihre CL-Gruppen allesamt an

"Wir haben alle gesehen, dass sich Sevilla schwergetan hat. Auch Barcelona (zuletzt zweimal in der CL-Gruppenphase gescheitert, Anm. d. Red.) hatte es in den vergangenen Jahren nicht leicht", unterstrich Simeone. "Auch für uns ist es schwer. Wir müssen uns verbessern." Ob er damit nur Atletico, das gegen Feyenoord wie schon gegen Lazio beinahe den späten Ausgleich kassiert hatte, oder alle spanischen Mannschaften meinte?

Nach zwei absolvierten Champions-League-Spieltagen haben sich die Rojiblancos mit vier Punkten jedenfalls an die Spitze ihrer Gruppe - punktgleich mit Lazio Rom - gesetzt, Real und Barça sind mit jeweils sechs Zählern ebenfalls Erster. Hinter RC Lens und dem FC Arsenal wäre lediglich Sevilla als Gruppendritter zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschieden, wobei die Andalusier keines ihrer beiden Spiele verloren haben (Remis gegen Lens und in Eindhoven) - und ja nur in die Europa League absteigen würden, die sie mehr dominieren als irgendein englischer Klub.