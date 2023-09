Atletico dreimal per Kopf: Real verliert Derbi madrileno und Platz 1

Real Madrid ist die perfekte Punkteausbeute und die Tabellenführung los. Im Derbi madrileno schlug Atletico dreimal per Kopf zu - besonders ein Ex-Blanco tat Real weh.

David Alaba (re.) verlor Torschütze Alvaro Morata entscheidend aus den Augen. AFP via Getty Images

Hätte sich Atletico ein Derbi ausmalen dürfen, es wäre wohl so losgegangen: Nach Samuel Linos Flanke löste sich Morata clever in Alabas Rücken, anschließend köpfte der Ex-Blanco Atletis erste Chance eiskalt ein (4.). Das bedeutete auch: fortan noch mehr absorbieren und umschalten als ohnehin schon. Und das gelang den Rojiblancos wunderbar.

Während Real mit fünf Mittelfeldspielern - Bellingham war Teil der Doppelspitze - kaum Durchbrüche gelingen wollte, wurde die Simeone-Elf mit Tempo immer wieder brandgefährlich. Nach einem simplen Doppelpass auf dem Flügel köpfte Griezmann platziert ein - unverdient war das 2:0 nach 18 Minuten nicht. Saul hatte gar noch die große Chance zum 3:0 (31.).

Dank Kroos keimt Hoffnung auf - Alaba entscheidet sich falsch

Das defensive 5-3-2 samt der Disziplin der rot-weißen Kettenhunde entnervte Real, das sich eigentlich nur mit Fernschüssen zu helfen wusste. In der 35. Minute schlug ein Versuch von Kroos - nach feinem Haken an der Strafraumkante - trocken im kurzen Eck ein. Und plötzlich waren die Königlichen da.

Die Kombinationen zwischen Kroos, Bellingham und Co. liefen ruckartig besser, Atletico drohte unter dem Druck am und im Strafraum zusammenzubrechen. Doch die Hausherren hatten Glück, dass Camavingas vermeintlichem Ausgleich eine knappe Abseitsstellung von Rüdiger vorausgegangen war (44.). So endete ein kurzweiliger erster Durchgang mit Vorteil Atletico.

Noch vorteilhafter für die Hausherren begann der zweite Durchgang. Keine Minute war gespielt, als sich Real wieder überrumpeln und Alaba Morata aus den Augen ließ - problemlos nickte der Stürmer ein, Atleticos drittes Kopfballtor (46.).

Die Rojiblancos durften in der Folge wieder mehr verwalten, taten das aber nun höher stehend - Reals Weg zum Tor war meistens weit. Erneut setzte die Ancelotti-Elf auf Fernschüsse, viel mehr ging am Sonntagabend nicht. Der formstarke Bellingham war ziemlich abgemeldet.

Savic blockt Rodrygo - Real nur noch Dritter

In den meisten Phasen war es trotz Hermosos Latten-Kopfball nach einer Ecke (54.) weniger die Entlastung, sondern eher die Defensivqualität, die Atletico half - wie auch die ausbaufähige Chancenverwertung der Gäste, zumindest im Vergleich zu Atleti: Rodrygo schoss aus aussichtsreichen Positionen zweimal den aufmerksamen Savic an (62., 64.), Tchouameni (64.) und Rüdiger (70.) aus der zweiten Reihe knapp vorbei.

Atleticos diszipliniertes Verteidigen zog sich bis zum Ende durch, an dem ein durchaus verdienter 3:1-Heimsieg stand. Für Real bedeuten die ersten verlorenen Punkte der neuen Liga-Saison auch den Verlust der Tabellenführung an den FC Barcelona. Hinter Überraschungsteam Girona ist es aktuell nur noch Rang drei für den Rekordmeister.