Von 0:2 auf 3:2 in neun Minuten: Barça siegt spät gegen Vigo

Gegen Celta Vigo sah es für den FC Barcelona lange Zeit nach der ersten Niederlage der Saison aus. Ein später Doppelschlag von Lewandowski und Joao Cancelos entscheidender Treffer stellten das Spiel jedoch auf den Kopf.

Nach zwei 5:0-Siegen über Real Betis Sevilla und Royal Antwerpen stand für den FC Barcelona in der Liga die nächste vermeintliche Pflichtaufgabe an. Gegen Celta Vigo, das in den ersten fünf Spielen nur vier Punkte sammeln konnte, bot sich Barça sogar die Chance, zumindest über Nacht an die Tabellenspitze zu springen.

Doch schnell erwies sich die Aufgabe für die Mannschaft von Xavi, der Marcos Alonso, Oriol Romeu und Ferran Torres für Balde, Gavi und Raphinha brachte, als unangenehm. Die Gäste machten den Raum im Zentrum extrem eng und ließen kaum etwas zu. Nach Balleroberungen ging es dann ganz schnell in Richtung Tor. Iago Aspas verpasste nach 18 Minuten noch mit einem Schlenzer, doch nur eine Minute später besorgte Strand Larsen die durchaus verdiente Führung für Vigo (19.).

Celta Vigo lässt wenig zu - und das 2:0 liegen

Barça hatte zwar deutlich mehr vom Spiel, doch kaum Chancen. Im ersten Durchgang war es lediglich Joao Felix, der aus 15 Metern in aussichtsreicher Position vergab (23.). Auf der Gegenseite hätte es den zweiten Treffer dagegen fast schon geben müssen. Ter Stegen entschärfte einen gefährlichen Kopfball von Strand Larsen vor die Füße von de la Torre, der den Ball aus zwölf Metern freistehend aber drübersetzte (41.).

Xavi reagierte zur Pause und stellte von Vierer- auf Dreierkette um. Zunächst blieben jedoch die Gäste die gefährlichere Mannschaft, ohne die ganz große Chance zu haben. Erst in der 57. Minute musste Vigo-Keeper Ivan Villar sich dann erstmals lang machen, als er einen Distanzschuss von Araujo entschärfte. Nach einem Fehler von Ristic hatte Ferran Torres kurz darauf die große Chance zum Ausgleich, scheiterte aber knapp (64.) und traf wenig später das Außennetz (67.).

Die Konter von Vigo wurden etwas seltener, doch sie kamen weiterhin. Bambas Abschluss konnte ter Stegen noch abwehren (71.), doch in der 76. Minute war es dann nach feinem Steckpass von Iago Aspas der eingewechselte Douvikas, der das 2:0 besorgte - auch weil die Absicherung bei den Gastgebern alles andere als gut war.

81., 85., 89.: Barça dreht das Spiel

Barça war allerdings noch lange nicht fertig. In der Schlussphase legten die Blaugrana eine beeindruckende Aufholjagd hin. Zunächst war es ein schneller Doppelschlag von Lewandowski, erst per akrobatischem Heber (81.), dann aus zehn Metern nach Ablage von Joao Cancelo (85.) der zum Ausgleich führte. Dann war es der eingestartete Joao Cancelo selbst, der eine Gavi-Flanke aus kurzer Distanz zum 3:2 über die Linie brachte (89.).

Die Gäste kamen noch einmal, ausgerechnet in Person von Mingueza, zu einer guten Chance. Doch der ehemalige Jugendspieler Barcelonas verpasste den Ausgleich aus zwölf Metern knapp (90.+3). So durften die Blaugrana letztlich doch noch jubeln, obwohl es lange Zeit nicht danach aussah.

Weiter geht es für den FC Barcelona schon am Dienstag (21.30 Uhr) bei RCD Mallorca. Celta Vigo empfängt erst Donnerstag (19 Uhr) Deportivo Alaves.