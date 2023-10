Griezmann per Fallrückzieher: Atletico beweist gegen Feyenoord Moral

Atletico Madrid hat beim 3:2 gegen Feyenoord Rotterdam starke Moral bewiesen. Die Rojiblancos kamen nach zwei Rückständen jeweils zurück und drehten das Spiel durch den Doppelpack von Morata sogar auf die eigene Seite.

Auf spektakuläre Weise wurde Atletico um den Auftaktsieg bei Lazio gebracht als Keeper Provedel in der Nachspielzeit zum Ausgleich traf. Gegen Feyenoord sollte daher der erste Dreier in der Gruppenphase her, die Rojiblancos hatten es aber mit frechen Gästen zu tun: In der siebten Minute war Oblak bereits geschlagen, nach einem parierten Abschluss von Ueda prallte der Ball von Atleticos Hermoso ins Netz.

Ein Weckruf für bis dahin schwache Colchoneros, die jedoch prompt antworteten. Nach unfreiwilliger Vorarbeit von Wieffer vollendete Morata ins linke Eck, der Treffer fand jedoch erst nach VAR-Hinweis Anerkennung. Der französische Referee Francois Letexier erkannte auf dem Video-Bildschirm, dass Saul im Vorfeld nur passiv im Abseits stand (14.).

Die Hausherren waren nun besser im Spiel, nach einem feinen Spielzug traf Feyenoords Trauner beinahe als Nächstes ins eigene Tor (18.). Diese Drangphase hielt aber nicht lange an, Feyenoord befreite sich häufiger spielerisch. Die erneute Gäste-Führung fiel dann nach einem Standard: Stengs brachte einen Freistoß in den Strafraum, Hancko traf mit dem zweiten Versuch (34.). Atletico schwamm in dieser Phase, das Team aus Rotterdam war drückend überlegen, verpasste durch Trauner aber das 3:1 (39.).

Morata schnürt den Doppelpack

Dies sollte sich rächen, denn mit der letzten Aktion des ersten Durchgangs traf Griezmann aus dem Gewühl heraus sehenswert per Fallrückzieher aus kurzer Distanz zum erneuten Ausgleich (45.+4). Diesen Schwung nahmen die Rojiblancos mit in den zweiten Durchgang, Morata sorgte nach einer Flanke von Molina für die erste Führung der Hausherren (47.).

Feyenoord suchte nach Wiederanpfiff den Zugriff, fand diesen aber erst nach etwa einer Stunde wieder. Paixao drehte in dieser Phase auf, zwei Distanzschüsse des Brasilianers verfehlten den Kasten von Oblak nur knapp (64., 70.). Eingreifen musste der Slowene nach 72 Minuten gegen den eingewechselten Minteh, der im Eins-gegen-eins scheiterte.

Atletico versuchte, den Sieg über die Zeit zu retten und verteidigte in der Schlussphase leidenschaftlich. Feyenoord ging am Ende einer sehr intensiven Partie ein wenig die Kraft aus, die Punkte blieben somit in der spanischen Hauptstadt Madrid.

Am Sonntag (16.45 Uhr) hat Atletico in La Liga Real Sociedad zu Gast, Feyenoord spielt mittags (12.15 Uhr) bei PEC Zwolle. In drei Wochen, am 25. Oktober, geht es für beide Teams auch in der Königsklasse weiter. Die Rojiblancos haben ein Auswärtsspiel bei Celtic Glasgow (21 Uhr), Rotterdam empfängt zu Hause Lazio Rom (18.45 Uhr).