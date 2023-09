Ekstase im Olimpico: Torwart Provedel köpft Lazio in der Nachspielzeit zum Remis

Lange Zeit hat vieles auf einen Auftaktsieg von Atletico Madrid hingedeutet. Doch bei der letzten Aktion des Spiels stand Lazio-Schlussmann Provedel goldrichtig und traf zum späten 1:1.

Beide Teams verpatzten am vergangenen Samstag ihre Generalproben. Während Lazio 1:3 bei Juventus Turin unterlag, verlor Atletico Madrid nach einer schwachen Vorstellung beim FC Valencia 0:3 - Coach Diego Simeone bezeichnete es gar als "das schwächste Spiel" seiner Amtszeit.

Auf die Niederlagen reagierten die beiden Trainer mit jeweils drei Wechseln: Bei den Hausherren begannen Patric, Vecino und Ex-Frankfurter Pellegrini für Casale, Hysaj sowie Cataldi (alle Bank) und bei den Gästen Samuel Lino, Molina sowie Saul Niguez anstelle von Azpilicueta, Riquelme (beide Bank) und Lemar (verletzt).

Zunächst schien es, dass die Rojiblancos ihr schwächstes Spiel seit knapp zwölf Jahren schon in der Anfangsphase vergessen machen wollen. Die sonst tief stehenden Madrilenen begannen überraschend forsch.

Kamada fälscht unhaltbar ab

Nach rund zehn Minuten konzentrierten sich die Gäste dann aber wieder auf ihre Kerndisziplin: Verteidigen. Lazio fand gegen das Abwehrbollwerk keine Lücken, sodass Kapitän Immobile in der Luft hing. Lediglich Luis Alberto sorgte mit seinem Volleyschuss, der knapp am rechten Pfosten vorbeirauschte, immerhin mal für etwas Gefahr (28.).

Fast im direkten Gegenzug jubelten plötzlich die Colchoneros, weil Kamada einen ungefährlichen Distanzschuss von Barrios ins eigene Netz abfälschte (29.) - mit seinem Premierentreffer in der Champions League sorgte das Talent für den schmeichelhaften 1:0-Pausenstand.

Immobile nutzt Oblaks Fehler nicht

Da den Biancocelesti auch nach dem Wiederanpfiff nur wenig einfiel, resultierte ihre beste Chance wenig überraschend aus einem Geschenk von Atletico. Oblaks zu kurzen Abschlag leitete Felipe Anderson direkt zu Immobile weiter, der dann aber im Eins-gegen-eins am Schlussmann scheiterte (56.) - dies blieb für lange Zeit die einzige Szene, in der die römischen Fans den Torschrei auf den Lippen hatten.

Näher an dem nächsten Treffer der Partie war sogar die Simeone-Elf: Romagnoli fälschte Moratas Abschluss an den Außenpfosten ab (66.) und Provedel verhinderte gegen Samuel Lino die Vorentscheidung (71.). Bis tief in die Nachspielzeit deutete nur wenig daraufhin, dass die zwei vergebenen Chancen bestraft werden könnten.

Lazios aufgerückter Keeper gleicht per Kopf aus

Doch dann rückte bei der letzten Aktion des Spiels Provedel selbst mit auf. Lazios Torwart blieb bei einer zunächst abgeblockten Ecke im gegnerischen Sechzehner und nickte dann die Flanke von Luis Alberto ins Netz (90.+5.) - pure Ekstase im Olimpico, sodass die Zuschauer sogar den anschließenden Abpfiff sicherlich nicht gehört haben dürften.

Damit verhinderte der Torhüter die vierte Niederlage im fünften Pflichtspiel seines Teams. Atletico hingegen verpasste seinen dritten Pflichtspielsieg der Saison nur um wenige Sekunden.

Die Römer treffen am Samstag in der Serie A auf die AC Monza (20.45 Uhr), auf Atletico wartet am Sonntag in der Liga der Stadtrivale Real Madrid (21 Uhr, LIVE bei kicker). In der Champions League heißt der nächste Gegner für Lazio am 4. Oktober Celtic Glasgow, Atletico hat dann Feyenoord Rotterdam zu Gast.