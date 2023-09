Vor CL-Start: Atletico unterliegt nach schwacher Vorstellung mit 0:3 in Valencia

Atletico Madrid hat die Generalprobe vor dem Start in der Champions League vergeigt. Gegen den FC Valencia unterlagen die Rojiblancos am Ende mit 0:3.

Hängende Köpfe bei den Spielern von Atletico Madrid nach dem 0:3 in Valencia. AFP via Getty Images

7:0 hatte Atletico zuletzt bei Rayo Vallecano gewonnen - mit entsprechendem Rückenwind wollte die Elf von Diego Simeone in die Partie gehen. Dies gelang gegen den FC Valencia, der in der abgelaufenen Saison erst kurz vor Saisonende den Klassenerhalt feiern durfte, allerdings nicht.

Hugo Duro mit der Führung

Valencia stand von Beginn an kompakt in der Defensive und ließ kaum etwas zu. Auf der anderen Seite nutzte Hugo Duro gleich die erste sich bietende Gelegenheit zur Führung (5.). Auch die nächsten Chancen gehörten den Gästen, doch sowohl Diakhaby (22.) als auch Canos (23.) und Hugo Duro (24.) konnten den Ball nicht im Netz unterbringen.

Atletico, das in den ersten gut 30 Minuten ohne echte Torchance blieb, hatte durch Llorente die erste Szene, doch sein Versuch flog am Pfosten vorbei (28.). Statt im Anschluss an die Szene jedoch für weitere Offensivakzente zu setzen, klingelte es im eigenen Gehäuse erneut. Wieder hieß der Torschütze Hugo Duro, der sich dieses Mal gegen Witsel und Savic durchsetzte und dann an Oblak vorbeischob (34.). Bei Atletico stimmte nichts, Simeones Elf wirkte phasenweise wie von der Rolle - Oblak musste nach Rückpass von Witsel in Slapstick-Manier von der Linie retten und das 0:3 verhindern (44.).

Guerra nach der Pause mit dem 3:0

Nach der Pause musste Atletico ein anderes Gesicht zeigen und tat dies auch zunächst, doch Moratas Kopfball konnte Mamardashvili parieren (51.). Genau in diese Phase setzten die Blanquinegros den nächsten Nackenschlag: Drei Ateltico-Spieler konnten Guerra nicht am Abschluss aus 16 Metern hindern, der im rechten Toreck einschlug - 3:0 (54.).

Valencia ließ es in der Folge ruhiger angehen, so hatte Atletico mehr und mehr Spielanteile, die allerdings zu selten in gefährlichen Torszenen mündeten. Eine der wenigen ging auf das Konto von Correa (62.). Nicht mehr als ein Verzweiflungsversuch war dagegen der Distanzschuss von Saul Niguez (78.).

Am Dienstag wartet Lazio in der CL

Nennenswerte Szenen gab es danach nicht mehr. Mit 0:3 muss sich Atletico Madrid letztlich beim FC Valencia geschlagen geben, der nach zuletzt zehn sieglosen Spielen gegen Atletico wieder dreifach punktet. Mit einer derben Niederlage im Rücken geht es für die Rojiblancos nun bereits am Dienstag in der Champions League weiter: Um 21 Uhr gastieren die Hauptstädter bei Lazio Rom (LIVE! bei kicker).