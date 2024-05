Pfosten! Eine Freistoßflanke von Griezmann köpft Patric unfreiwillig Morata in die Füße. Der Spanier nimmt das Leder rund zehn Meter vor dem Tor noch an und schießt dann ab. Abgefälscht von Romagnoli fliegt der Ball an den rechten Außenposten. Provedel war schon wieder auf dem Weg in die andere Ecke.