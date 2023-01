Silva: "Seine Aussage gibt mir noch mehr Motivation"

André Silva kann bei RB Leipzig getrost als ein Gewinner der Vorbereitung bezeichnet werden. Der portugiesische Mittelstürmer, der für sein Heimatland auch an der WM in Katar teilnahm, zeigte zuletzt gute Form und erzielte in drei Testspielen fünf Tore. Deshalb ist Silva gegen die Bayern gesetzt.

André Silva ist nach der Winterpause gesetzt. IMAGO/Picture Point LE