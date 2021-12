Silas pausiert, Massimo mischt schon wieder mit

Am Dienstagnachmittag startete der VfB Stuttgart in die Trainingswoche vor dem Auswärtsspiel in Wolfsburg am Samstag (18.30 Uhr), allerdings ohne Silas. Der Flügelflitzer fehlte wegen Magenproblemen. Roberto Massimo meldete sich hingegen bereits zurück.

Wieder dabei: Roberto Massimo (rechts) imago images/Pressefoto Baumann