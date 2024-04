SIGNAL IDUNA macht’s möglich: Die BVB-Dauerkarte für drei Jahre!

Der SIGNAL IDUNA PARK wird 50. Zum Geburtstag kannst du ein Mega-Ticket gewinnen: Eine Dauerkarte für drei Jahre Bundesliga!

Eine Dauerkarte für die Dortmunder Borussia zu bekommen, ist klasse. Eine Dauerkarte für zwei Saisons, ist superklasse. Eine Dauerkarte für drei Jahre geschenkt zu bekommen, ist unmöglich. Ist es nicht! Borussen-Partner SIGNAL IDUNA macht’s möglich!

"Das ist unser Zuhause, einfach einmalig." So schwärmen die BVB-Fans vom "schönsten Stadion der Welt". Hier ist "You’ll never walk alone" mehr als ein Song. Nun steht der Dortmunder SIGNAL IDUNA PARK besonders im Mittelpunkt. Am 2. April 1974, kurz vor der WM in Deutschland, wurde das neue Stadion eröffnet. Jetzt wird der 50. Geburtstag gefeiert.

Seit einem halben Jahrhundert ist die SIGNAL IDUNA als Partner an der Seite der Borussia und seit 2005 sogar Namensgeber des Stadions. Zum großen Jubiläum hat sich der Dortmunder Versicherungs- und Finanzdienstleister eine ganz besondere Aktion für BVB-Anhänger einfallen lassen, getreu dem Unternehmensmotto "füreinander da".

50 Jahre. Eine Dauerkarte für 50 Spiele!

Das heißt: Zum 50. Geburtstag des SIGNAL IDUNA PARKS gibt es vom Namensgeber für 50 Bundesligaspiele des BVB eine exklusive Dauerkarte!

Das bedeutet, dass der Gewinner oder die Gewinnerin (jeweils mit einer Begleitperson) in den nächsten drei Saisons alle Bundesliga-Heimspiele der Schwarz-Gelben von seinem exklusiven Sitzplatz verfolgen kann. Als einer von 81.365 Fans in Deutschlands größtem Stadion. Fan-tastisch!

Torsten Uhlig (Mitglied des Vorstandes der SIGNAL IDUNA) erklärt: "Als Versicherer mit starker Tradition in Dortmund ist es uns eine Herzensangelegenheit zum Jubiläum, gemeinsam mit dem BVB, Tradition und Moderne zu verbinden. Das Wichtigste wird sein, zusammen im schönsten Stadion der Welt, viele Heimsiege im Jubiläumsjahr zu feiern."

So, lieber BVB-Fan, jetzt bist du am Zug. Mit etwas Glück sicherst du dir den exklusiven Dauerkarten-Hattrick der SIGNAL IDUNA.

Bewerben kannst du dich unter www.signal-iduna-park.de/50Jahre50Spiele. Teilnahmeschluss ist am 5. Mai 2024.

Übrigens: Bei den beiden Dauerkarten handelt es sich um Tickets aus dem SIGNAL-IDUNA-Kontingent, sodass niemand auf der BVB-Dauerkarten-Warteliste durch die Aktion einen Nachteil hat. Im Gegenteil, das sind zwei zusätzliche Karten für die Fans.