Sieben in drei: Bayern-Talent Tel sammelt in Frankreich Selbstvertrauen

Mathys Tel (17) hat sich gut eingefunden beim FC Bayern. Zuletzt tankte der Franzose in der Nachwuchs-Nationalmannschaft weiteres Selbstvertrauen.

Der Beginn der Qualifikation für die kommende U-19-Europameisterschaft in Malta hätte für die französische Auswahl kaum besser beginnen können. In der Gruppe 8 fuhr der Nachwuchs des amtierenden Weltmeisters drei Siege aus den ersten drei Spielen ein. Dabei im Mittelpunkt: Mathys Tel.

Fünf Scorerpunkte gegen Kasachstan

Der Youngster des FC Bayern brillierte beim 7:0-Auftaktsieg gegen Kasachstan mit drei Toren und zwei Vorlagen. Gegen Island (2:0) blieb Tel zwar ohne Scorerpunkt, meldete sich dafür aber am Dienstag in Schottland eindrucksvoll zurück: Mit seinem vierten und fünften Turniertor stellte der 17-Jährige in der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg, am Ende gewann Frankreich 3:1.

Es sind weitere Mutmacher für den jungen Stürmer, der sich angesichts seines Alters - Tel wird erst im April volljährig - gut eingefunden hat in den ersten Monaten beim FC Bayern. In nicht einmal 170 Einsatzminuten in der Bundesliga kommt der 20 Millionen Euro teure Neuzugang von Stade Rennes auf drei Tore, außerdem traf er beim Pokalsieg in Köln (5:0).

Tel, der darüber hinaus bereits viermal Champions-League-Luft schnuppern durfte, wird sicherlich mit einer breiten Brust zurückkehren nach München, um sich dort im neuen Jahr für weitere Einsätze zu empfehlen.