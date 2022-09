"Sie sind verwundbar": Bayer und Bayings wollen den Wölfinnen ein Bein stellen

Freche Leverkusenerinnen sind am Abend beim VfL Wolfsburg zu Gast und wollen zum Auftakt des 3. Spieltags etwas mitnehmen aus Niedersachsen.

Zwei Spiele, zwei knappe Siege - mit der Maximalausbeute von sechs Punkten sind die Frauen von Bayer Leverkusen zum Auswärtsspiel nach Wolfsburg gefahren. Beim Duell mit dem Meister und Pokalsieger kommt es zugleich am Abend zum Auftakt des 3. Spieltags (19.16 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Aufeinandertreffen der beiden einzigen Teams mit unbefleckter Weste.

Zwei Bayings-Fernschüsse - sechs Punkte

"Es lief wirklich perfekt. Das einzige Manko ist, dass wir zu viele Gelegenheiten ausgelassen haben", sagt Bayer-Offensivfrau Jill Bayings im Interview mit dfb.de. Die 21-jährige Niederländerin zeichnete für beide Treffer verantwortlich und war sowohl beim Saisonstart in Duisburg als auch im Derby gegen Köln Matchwinnerin. Beide Male mit Fernschüssen.

Bayings kam im Sommer aus Essen, wo sie in 43 Spielen nur viermal erfolgreich war. "Bis jetzt bin ich auf einem guten Weg", sagt sie und will ihre Ausbeute weiter verbessern. "Das sollte doch möglich sein, zumal ich in Leverkusen offensiver spielen kann als zuletzt in Essen und damit häufiger in gute Abschlusssituationen komme."

"... vielleicht sogar drei Zähler"

Erfolg macht hungrig, und so hat sich Bayings mit Bayer auch für den heutigen Abend viel vorgenommen: "Wenn wir uns weiter steigern können und unsere Chancen konsequenter nutzen, dann ist auch in Wolfsburg etwas möglich. Wir können dort einen Punkt holen, vielleicht sogar drei Zähler."

Das wäre in der frühen Phase der Bundesliga-Saison dann der erste richtige Paukenschlag. Denn Bayings schätzt die Wölfinnen "sehr stark" ein, "ähnlich wie in der vergangenen Saison". Ein Mut machende Einschränkung folgt sogleich: "Aber bei deren Last-Minute-Sieg zuletzt in Hoffenheim hat man ja auch sehen können, dass sie verwundbar sind."