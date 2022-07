SheSports Cup: Deutschland spaziert zum Sieg der Euro Edition

Homosexualität und Diversität im eSport

Im eFootball sind noch immer kaum Frauen sichtbar - im Profigeschäft so gut wie gar nicht vertreten. Homosexualität wird ebenfalls fast totgeschwiegen in der Szene. Woran hakt es? Und warum tut man sich im eSport fast genau so schwer, wie im realen Fußball-Business? Ein großes Feld, das eine große Runde erfordert: Unsere Gäste: Erhan Kayman, Sabine Saeidy-Nory, Marius Lauer, Inka McAtee Unser Moderator: Jan Bergmann