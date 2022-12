SGV Freiberg und Trainer Gehrmann trennen sich

Der SGV Freiberg muss sich für die restliche Spielrunde einen neuen Trainer suchen. Ramon Gehrmann gab am Montagabend seinen Posten auf.

Mehr zur Regionalliga Südwest Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Bereits zu Beginn des Dezembers musste der SGV Freiberg einen personellen Rückschlag verkraften, nachdem Ex-Profi Marco Grüttner sein Ausscheiden als Sportlicher Leiter bekannt gab. Nun muss sich der Klub auch nach einem neuen Cheftrainer umsehen.

Ramon Gehrmann ist nicht länger Freiberger Coach. Der 48-jährige Übungsleiter bat aus privaten Gründen um die Auflösung seines Vertrages beim Regionalligisten. Dieser Bitte habe der Verein zugestimmt, wie er in einer Meldung mitteilt. "Wir werden Herrn Gehrmanns Wunsch nachkommen und den Vertrag zum Jahresende auflösen", heißt es.

Dreifacher Meistertrainer

Weiter schreiben die Freiberger: "Mit Ramon Gehrmann verlässt uns eine menschlich hervorragende Person und ein dreifacher Meistertrainer, welcher in den Saisonen 2011/12 und 2016/17 jeweils den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg und am Ende der Saison 2021/22 den lang ersehnten Aufstieg in die Regionalliga Südwest mit uns feiern konnte."

Gehrmann trat erst im April die Nachfolge von Evangelos Sbonias an, der damals noch in der Oberliga Baden-Württemberg nach dem Verlust der Tabellenspitze freigestellt wurde. Nach dessen Amtsantritt gelang Freiberg noch die hauchdünne Rückeroberung der Tabellenführung vor den Stuttgarter Kickers. In der Regionalliga Südwest kämpft der Aufsteiger seitdem um den Klassenerhalt, liegt aktuell knapp über der Abstiegszone.