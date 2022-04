Nach Verlust der Tabellenführung: Evangelos Sbonias muss beim SGV Freiberg sofort gehen

Der SGV Freiberg hat einen Tag nach dem Verlust der Tabellenführung bekanntgeben, dass die für Sommer geplante Trennung von Trainer Evangelos Sbonias vorgezogen wird.

Der SGV Freiberg wird das Meisterrennen in der Oberliga Baden-Württemberg ohne Evangelos Sbonias bestreiten. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, wird der seit Juli 2020 am Wasen tätige Trainer den Verein mit sofortiger Wirkung verlassen. Ursprünglich haben sich beide Seiten für eine Trennung im kommenden Sommer entschieden.

Blickt man auf die nackten Zahlen, war bei den prominent besetzten Freibergern zuletzt der Wurm drin. Drei Unentschieden am Stück führten am Samstag zum Verlust der Tabellenführung. Gegenüber den "Stuttgarter Nachrichten" gab sich Sbonias überrascht: "Wir haben in 40 Ligaspielen unter meiner Regie ein einziges Spiel verloren, und trotz unserer kleinen Schwächephase mit zuletzt drei Unentschieden hintereinander war das Team absolut intakt. Es gab keine Anzeichen, dass die Mannschaft nicht mehr will."

Sportdirektor Christian Werner sagte zur Trennung: "Wir waren mit der Entwicklung des Teams zuletzt zwar nicht zu 100 Prozent zufrieden, doch die Entscheidung fiel losgelöst von der sportlichen Lage." Vielmehr wolle man sich sofort neu ausrichten und die Zeit nutzen, einen Nachfolger zu finden.

Wie der Sport- und Gesangsverein ebenfalls verkündete, wird das Team übergangsweise von den Co-Trainern Ferdinand Gross und Marcel Ivanusa sowie dem spielenden Sportlichen Leiter Marco Grüttner gecoacht.