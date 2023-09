SGS Essen überrascht zum Auftakt mit einem 2:0 über Frankfurt

Die SGS Essen hat sich am 1. Spieltag der Frauen-Bundesliga mit 2:0 gegen Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt durchgesetzt. Trainer Markus Högner bewies dabei den richtigen Riecher.

Nach dem dritten Platz im Vorjahr geht Eintracht Frankfurt auch in diesem Jahr als heißester Anwärter auf den Rang, der zur Champions-League-Qualifikation berechtigt, in die Saison. Der ein oder andere räumt den Adlerträgerinnen sogar Chancen ein, sich in den Zweikampf zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg einzumischen. Zum Auftakt gab es allerdings einen Dämpfer.

Die Frankfurterinnen starteten die Saison an der Hafenstraße bei der SGS Essen. In der vergangenen Saison waren die Begegnungen mit den Schönebeckern noch eine klare Sache gewesen: In Essen hatte die SGE mit 4:0, zuhause mit 4:1 gewonnen.

Essen steht kompakt und setzt Nadelstiche

Doch schnell kristallisierte sich heraus, dass es dieses Mal nicht so einfach werden wird. Gut aufgelegte und kompakt stehende Essenerinnen machten dem Champions-League-Teilnehmer das Leben von Beginn an extrem schwer und schafften es hin und wieder auch, eigene Nadelstiche zu setzen. So erarbeiteten sie sich ein 0:0 zur Pause.

Im zweiten Durchgang kam es für Trainer Markus Högner noch besser: Kurz nach Wiederbeginn köpfte Rieke die SGS nach einer Hereingabe von Maier in Führung (50.). Fortan konnte der Außenseiter sich also darauf konzentrieren, die Frankfurterinnen möglichst weit vom eigenen Tor wegzuhalten.

Elmazi trifft mit der ersten Aktion

Passiv wurde die Högner-Elf jedoch nicht - und dann bewies der Coach ein goldenes Händchen: In der 77. Minute brachte der 56-Jährige Elmazi für Vorlagengeberin Maier. Nur eine Minute später war es die Angreiferin, die mit ihrer ersten Aktion gegen drei Gegenspielerinnen in den Strafraum zog und vor dem Tor eiskalt verwandelte (78.).

Dieses 2:0 sollten die Essenerinnen dann auch über die Zeit bringen. Zum ersten Mal überhaupt gelang es der SGS somit, Eintracht Frankfurt zu schlagen. Für die SGE war es die erste Niederlage seit Februar - damals gab es ein knappes 1:2 gegen den FC Bayern.

Am kommenden Spieltag trifft die Eintracht dann ausgerechnet auf den VfL Wolfsburg (1. Oktober, 14 Uhr). Die SGS Essen bekommt es zuvor mit Aufsteiger RB Leipzig zutun (29. September, 18.30 Uhr).