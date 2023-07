Sesko über Haaland-Vergleiche: "Ich bin ich"

Benjamin Sesko ist eines der großen Versprechen bei RB Leipzig. Dem kicker verrät der Stürmer seine Stärken - und was er von den Vergleichen mit Erling Haaland hält.

Benjamin Sesko ist neben Nicolas Seiwald einer von zwei Akteuren, die RB Leipzig wieder eimmal aus dem reichhaltigen Talente-Reservoir des einstigen Schwesterklubs RB Salzburg nach Sachsen gelotst hat.

Der 20 Jahre alte Mittelstürmer Sesko gilt dabei als großes Versprechen für die Zukunft. Nicht wenige vergleichen den 1,95 Meter langen Slowenen mit Erling Haaland. Seskos Coach in Salzburg, Michael Jaissle, sagt, dass die Anlagen des neuen Leipziger Angreifers eventuell noch besser als die von Haaland seien. "Schwere Frage. Am Ende ist es entscheidend, was man aus sich selbst macht. Glaube ich an mich oder nicht?" sagt Sesko im großen kicker-Interview (Donnerstagausgabe).

Die Vergleiche mit der norwegischen Tormaschine, die seit Sommer 2022 für Manchester City spielt, freuen Sesko nicht, nerven ihn aber auch nicht. "Weder noch" stellt er klar, "das Beste für einen Spieler ist, wenn er er selbst ist und nicht von den Gedanken bestimmt wird: Was kann ich besser als ein Haaland und was kann ich nicht so gut wie er? Ich bin ich und will mich nicht zu sehr mit Erling vergleichen. Wir reden immerhin von einem der zurzeit besten Stürmer der Welt."

Erling geht sehr viel in die Tiefe, ich komme auch mal entgegen und kombiniere sehr gern. Benjamin Sesko

Sesko selbst findet, dass er und Haaland in ihrer Spielanlage Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede haben. "Erling geht sehr viel in die Tiefe, ich komme auch mal entgegen und kombiniere sehr gern. Ich gehe aber auch gern in die Tiefe, weswegen wir uns auch in gewisser Weise ähneln könnten", sagt der slowenische Nationalstürmer, "deshalb werden ja auch immer die Vergleiche angestellt. Am Ende ist er Erling Haaland und ich bin Benjamin Sesko."

Für eine Ablöse von 24 Millionen Euro, die mit Boni bis auf 30 Millionen anwachsen kann, ist Sesko in diesem Sommer nach Leipzig gekommen, um den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen.

Bei allem Ehrgeiz äußert er sich zu seinen Zielen zurückhaltend. "Ich werde mir keinen Druck aufladen, indem ich sage: Ich schieße so und so viele Tore", betont Sesko, "das Wichtigste für mich ist: Bis zum Ende der neuen Saison will ich besser werden. Ich will das Level der Bundesliga annehmen, um so weit wie möglich zu kommen."

Andreas Hunzinger

Im großen kicker-Interview (Donnerstagsausgabe oder im eMagazine) verrät Sesko darüber hinaus, welches für ihn nach drei Wochen in Leipzig die größten Unterschiede zu Salzburg sind, wie er vom Basketball profitiert hat und was er mit RB Leipzig in der kommenden Saison sportlich für möglich erachtet.