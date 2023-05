Bayern-Legende Maier: "Bevor man Kahn angreift, soll man erst woanders schauen"

Mit dem FC Bayern und der Nationalmannschaft gewann Sepp Maier alles, was es zu gewinnen gab. Später trainierte er Oliver Kahn. Im kicker-Interview spricht der 79-Jährige über die Kritik am heutigen Vorstandsboss, die Torhüter Manuel Neuer und Yann Sommer sowie den aktuellen Kader der Münchner.

Sepp Maier über …

… die Bedeutung von "mia san mia":

"Es hat mit Identifikation zu tun, mit Treue und Demut gegenüber dem Verein. Und mit Selbstvertrauen. Manuel Neuer und Thomas Müller spielen schon ewig beim FC Bayern. Die zwei dürfen 'mia san mia' sagen. Es können momentan nur wenige sagen - Joshua Kimmich vielleicht noch. Denn ich muss auch zu diesen Wörtern stehen."

… die Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic:

"Es war nicht das Wahre. Auch, wenn ich verletzt bin als Torwart, will ich meinen Torwarttrainer bei mir haben. Zudem war es mir ein Rätsel, als es hieß, Tapalovic habe Inhalte aus Gesprächen des Trainerteams an Neuer weitergegeben, dass Neuer das nicht wissen dürfte. Als Kapitän muss er es doch wissen, was die Trainer absprechen."

… die Unruhen in dieser laufenden Saison:

"Wenn man gewinnt, wird bei Bayern vieles unter den Teppich gekehrt. Das war schon immer so. Auch vor 40 Jahren schon. Aber wehe, wenn es mal schlecht läuft ... Das ist nichts Neues. Wie zum Beispiel der Schlag von Sadio Mané gegen Leroy Sané. Bei uns hat es das auch gegeben, als der Bulle (Franz, Anm. d. Red.) Roth dem Rainer Zobel mal eine Watschn gegeben hat. Aber da ist es intern in der Kabine geblieben, dort geklärt worden und nicht an die Öffentlichkeit geraten. Man braucht eine Mannschaft, die zusammenhält. Heute kommt zu viel raus."

Bayern war wieder nicht schlau, ist wieder darauf reingefallen. Sepp Maier

… den aktuellen Kader:

"Was haben die denn für einen Kader beieinander? Bei Mané hieß es: ein super Deal. Bei Sané hieß es: ein super Deal. Aber glaubst du wirklich, dass Pep Guardiola einen super Spieler für 50 Millionen Euro verkauft? Oder dass Jürgen Klopp einen super Spieler gehen lässt? Nein, die lassen keinen super Spieler ziehen. Bayern war da mal wieder nicht schlau, ist wieder darauf reingefallen. Sie haben Spieler geholt, die woanders nicht mehr gebraucht wurden."

… Yann Sommer:

"Es geht nicht darum, dass er zu klein ist. Er ist ein ausgezeichneter Torwart, aber er kommt halt an Neuer nicht ran. Man muss den Schnitt sehen, wie konstant jemand seine Leistung bringt. Was Neuer spielt, ist weltklasse. Konstant weltklasse. Sommer hat es sich verdient, beim FC Bayern zu spielen und hatte es nicht leicht, gut anzukommen. Er ist in eine Mannschaft gekommen, bei der es nicht stimmt, sonst wäre er vielleicht besser reingewachsen in diese Aufgabe. Natürlich waren ein paar Situationen dabei, wo er nicht gut ausgesehen hat, aber es hängt auch oft mit der Abwehr zusammen. Sommer ist ein hervorragender Bundesligatorwart, aber ihm fehlt die Genialität. Die kannst du nicht trainieren. Neuer hat diese Genialität. Auch wie er das Spiel lesen kann und fußballerisch mitspielt. Deshalb wird er auch mit 37 Jahren noch an seine Topleistungen anknüpfen können."

… Manuel Neuers Comeback:

"Olli Kahn hat mit 39 Jahren aufgehört. Wäre mein Unfall damals nicht gewesen, hätte ich bis 45 spielen können. Und Neuer kann auch spielen bis er 41, 42 ist, wenn er fit ist und überhaupt so lange spielen will."

Wer soll es denn sonst machen? Ich sehe keinen - außer Uli macht es nochmal selbst. Sepp Maier

… die Kritik an Oliver Kahn:

"Bevor man den Olli angreift, soll man erst woanders schauen. Ich spreche oft mit ihm. Es sind für ihn neue Strukturen. Uli Hoeneß hat den FC Bayern über 40 Jahre zu einem Weltverein auf Weltniveau aufgebaut. Dieses Level zu halten, ist schwierig und kostet viel Energie. Was Uli 40 Jahre lang gemacht hat, kann Olli nicht in ein, zwei Jahren machen. Die sollen ihn erstmal in Ruhe arbeiten lassen und ihm Zeit geben. Es ist für ihn jetzt ein ganz neues, anderes Gebiet. Aber er wird es mit demselben Ehrgeiz wie früher und mit Verstand hinkriegen. Außerdem: Wer soll’s denn sonst machen? Wer ist denn qualifiziert dafür? Ich sehe keinen - außer Uli macht es nochmal selbst."