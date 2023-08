Seoane und die Neuhaus-Itakura-Frage

Für den Bundesligastart wird im zentralen Mittelfeld ein Partner für Julian Weigl gesucht. Der Trainer kann auf einen Rückkehrer bauen.

Kann zum Bundesliga-Start in Augsburg wieder auf Florian Neuhaus bauen: Gladbach-Trainer Gerardo Seoane. IMAGO/pmk

Florian Neuhaus hat eine Punktlandung hingelegt. Nachdem er sich im Trainingslager am Tegernsee eine Zerrung zugezogen und dadurch wertvolle Vorbereitungszeit verpasst hatte, feierte der Mittelfeldspieler am Freitagabend sein Comeback. Neuhaus wurde im DFB-Pokalspiel gegen TuS Bersenbrück (7:0) zur zweiten Hälfte eingewechselt und bereitete bei dem 45-minütigen Einsatz das Tor von Franck Honorat zum 5:0 vor. Es war eine willkommene Gelegenheit, nach der Verletzungspause Spielpraxis zu sammeln. Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht für Neuhaus und die Borussen zum Bundesligaauftakt dann das Auswärtsspiel beim FC Augsburg auf dem Programm.

Neuhaus übernahm die Position von Ko Itakura, der im ersten Durchgang wieder an der Seite von Julian Weigl im zentralen Mittelfeld aufgeboten wurde. Neuhaus oder Itakura - das wird auch für Augsburg die große Frage sein. Es gilt, den passenden Partner für Weigl zu finden.

Vieles spricht für Neuhaus auf der Sechserposition

Da sich Neuhaus rechtzeitig zurückgemeldet und den Pokaleinsatz offenbar gut überstanden hat, spricht vieles dafür, dass der 26-Jährige in Augsburg auf der Doppelsechs beginnen wird. Der defensiv starke Itakura wäre vor der Abwehrkette zwar ein zusätzlich stabilisierendes Element, so aber wäre der Japaner frei für die Innenverteidigung und könnte wieder neben Maximilian Wöber ins Abwehrzentrum rücken.

Neuhaus wiederum wäre die offensiv ausgerichtete Ergänzung zum "statischen" Weigl, also der Mann, der mit seiner Spielstärke aus der tieferen Position heraus ankurbelt und sich mit ins Offensivspiel einschaltet, um selbst auch torgefährlich zu werden. Im "linken Halbraum auf der Acht" sieht sich Neuhaus, seit dieser Saison dritter Kapitän bei den Fohlen, laut eigener Aussage am besten aufgehoben.

Manu Koné (im Aufbautraining nach einer Knieverletzung) und Christoph Kramer (Innenbandanriss im Knie) sind für den Bundesligastart noch keine Sechser-Optionen. Dazu steht Oscar Fraulo vor einer einjährigen Ausleihe, um Spielpraxis zu sammeln. In Anbetracht der Personaldecke auf der Mittelfeldposition ist die rechtzeitige Neuhaus-Rückkehr umso wichtiger.