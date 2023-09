Seoane und die knifflige Situation mit Elvedi

Moritz Nicolas wird wohl Stammkeeper Jonas Omlin am Sonntag in Darmstadt vertreten. Hinten anstellen muss sich dagegen Innenverteidiger Nico Elvedi.

Um die konkrete Ausfallzeit von Stammtorhüter Jonas Omlin ist viel spekuliert worden, am Freitag gab Trainer Gerardo Seoane wenigstens ein bisschen Einblick, wie es mit dem Schweizer Keeper weitergeht.

"Er ist am Montag an der Schulter operiert worden, die Operation ist gut verlaufen. Den ersten Teil der Reha wird er in der Schweiz absolvieren, den zweiten Teil dann bei uns in Mönchengladbach."

"Mit drei bis vier Monaten Ausfallzeit ist sicher zu rechnen"

Und seine Ausfallzeit? "Es ist schwierig, eine Prognose bei dieser Schulterthematik abzugeben", so der Borussen-Coach. Und etwas konkreter: "Mit drei bis vier Monaten Ausfallzeit ist sicher zu rechnen, es wird eher schwierig, dass er in diesem Jahr noch mal eingreifen wird."

Wer als Nummer 1 übernimmt, ließ und lässt der Trainer bewusst offen. Zuletzt empfahl sich Moritz Nicolas mit einem starken Auftritt gegen Bayern München, es ist davon auszugehen, dass er auch am Sonntag im Spiel beim Aufsteiger am Böllenfalltor im Kasten stehen wird. Denn Jan Olschowsky, der sich ebenfalls Hoffnungen macht, ins Tor zurückzukehren, war die ganze Woche erkältet. "Er ist also fraglich für das Wochenende", so der Trainer, "wenn die Werte passen, kann er heute Nachmittag eine individuelle Einheit absolvieren."

Auch zur Besetzung im Mittelfeld bei der Mission, in Darmstadt den ersten Saisonsieg einzufahren, äußerte sich Seoane am Freitag. "Manu Koné und Christoph Kramer sind in dieser Woche teilweise im Mannschaftstraining dabei gewesen. Sie benötigen aber noch eine gute Woche im vollen Mannschafts-Training, um auch eine Option für den Kader zu sein."

Cvancara ist umgeknickt

Diese Personalien also sind klar, überdies bangen die Borussen noch um Stürmer Tomas Cvancara, der von der slowakischen Nationalmannschaft mit Sprunggelenkproblemen zurückkam. "Er ist umgeknickt, konnte am Freitag aber voll trainieren. Wenn das Abschluss-Training positiv verläuft, wird er zur Verfügung stehen", kündigte Seoane an.

Gute Nachrichten aus Borussia-Sicht gibt es zudem von Linksverteidiger Luca Netz. "Er hat die ganze Woche trainiert und konnte die Belastung immer weiter steigern", berichtet der Trainer. "Ob er Einsatzzeit bekommt, ist aber noch offen, er war schließlich mit muskulären Problemen zwei Wochen komplett raus."

Wird sich Elvedi zur Borussia bekennen?

Etwas anders sind die Probleme im Fall Nico Elvedi gelagert. Der Schweizer Nationalspieler, dessen Vertrag 2024 ausläuft, hat noch keinen neuen Kontrakt unterschrieben und wird zunächst mal außen vor bleiben.

"Der Verein ist in Gesprächen mit ihm. Wenn es von ihm ein klares Bekenntnis zu uns gibt, öffnet es für Nico alle Möglichkeiten", versichert der Trainer zu dieser kniffligen Personalie. "Momentan ist er ein Kader-Mitglied wie jeder andere, aber nicht gleichberechtigt wie ein Spieler, der sich schon klar zu Borussia bekannt hat."