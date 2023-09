Seoane und das Zittern um Cvancara

Die Borussia aus Mönchengladbach bangt vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum weiter um ihren besten Scorer. Trainer Gerardo Seoane erläutert, was am Samstag gefragt sein wird.

Gute Nachrichten von der Personalseite konnte Gerardo Seoane am Donnerstag nur bedingt verbreiten. Immerhin kündigte Gladbachs Chefcoach an, dass Alassane Plea beim wegweisenden Duell mit den Bochumern zur Verfügung stehen wird. "Er hatte nur eine leichte Bindehautentzündung. Bei ihm ist alles wieder okay", sagte Seoane auf der Pressekonferenz. Weniger positiv fiel dagegen die Einschätzung zu Tomas Cvancara, mit drei Toren und einem Assist zurzeit Borussias bester Scorer, aus. "Tomas hat auch heute noch nicht mit dem Team trainiert. Diese Personalie wird bis zum Schluss offenbleiben", sagte Seoane.

Jordan wohl in der Startelf

Im Fohlen-Lager hofft man weiter, dass Cvancara in Bochum wenigstens als Joker mit dabei sein kann. Seine Wichtigkeit hat der Stürmer im Laufe der Vorbereitung und den ersten Saisonspielen unter Beweis gestellt. Auch in Darmstadt, als er nach seiner Einwechslung zunächst zwar vom Elfmeterpunkt scheiterte, dann aber mit einem Tor und einer Vorlage maßgeblichen Anteil an der Aufholjagd zum 3:3 hatte. In diesem Spiel zog sich Cvancara die schwere Quetschung in der Oberschenkelmuskulatur zu, die ihn seitdem zum Zuschauen zwingt. Für die Startelf in Bochum, sollte es bei ihm reichen bis Samstag, kommt der Tscheche nicht infrage. Im Angriffszentrum ist wie gegen Leipzig (0:1) mit Jordan zu rechnen.

Im Auswärtsspiel in Darmstadt gingen die Borussen in der ersten Hälfte komplett unter und lagen zur Pause beinahe aussichtslos 0:3 zurück. Das soll sich am Samstag in Bochum, wenn ähnliche Tugenden wie zuletzt in Darmstadt gefragt sind, nicht wiederholen. Seoane setzt auf einen Lerneffekt seiner Mannschaft.

Seoane fordert "Bereitschaft"

"Wir müssen die Zweikämpfe annehmen, uns wehren und erst danach unsere Spielweise dem Gegner aufdrücken", forderte Seoane. "Unser Ziel ist es, in der Startphase bereit zu sein, vorbereitet zu sein auf die langen Bälle der Bochumer und die Zweikämpfe. Wir müssen uns mit und ohne Ball in den Zweikämpfen behaupten." Doch gerade zuhause an der Castroper Straße seien die Bochumer besonders gefährlich, warnte der Trainer. "Es wird für uns eine herausfordernde Aufgabe. Wenn man die Bochumer Spiele analysiert, sieht man ein Team, das es zuhause gegen jeden Gegner schafft, sie mit ihrer Spielweise und ihrer Energie in Probleme zu bringen. Ich gehe davon aus, dass auch wir unsere Schwierigkeiten haben werden. Wichtig ist daher, dass wir die Bereitschaft haben, in die Duelle zu gehen."

Seoane betonte außerdem, dass die Bochumer 0:7-Klatsche beim FC Bayern am vergangenen Spieltag keine Rolle für Samstag spielen würde. "Das Spiel in München ist für alle Mannschaften immer eine große Herausforderung. Dass man sich dort mal das eine oder andere Tor mehr einfängt, kann passieren. Ich glaube, dass solche Spiele schnell abgehakt sind. Ich erwarte im Heimspiel einen anderen Auftritt der Bochumer."