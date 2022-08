Seoane über Andrich: "Klar, dass er fraglich ist"

Bei der 0:1-Niederlage in Dortmund musste er frühzeitig vom Platz. Und auch am Dienstag fehlte Robert Andrich wegen eines Blutergusses im Hüftbereich. Trainer Gerardo Seoane würde sich wundern, wenn der Führungsspieler am Samstag gegen den FC Augsburg zur Verfügung steht.

In der ersten Einheit der Trainingswoche fehlten zwei Akteure, die in Dortmund noch in der Startelf standen: Doch während bei Piero Hincapie die Zeichen günstig stehen, dass Gerardo Seoane am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den FCA auf den Innen- oder Linksverteidiger zurückgreifen kann, sieht es bei Robert Andrich schlechter aus.

Dies ist bereits an Seoanes Wortwahl zu erkennen. "Rob ist verletzt und Piero angeschlagen", sagt der Schweizer, der bei Hincapie von einer baldigen Rückkehr ins Teamtraining ausgeht. "Er ist eine Knochenprellung. Er hat heute nicht trainiert, wird wahrscheinlich im Lauf der Woche wieder dabei sein. Es sollte gehen", so sein Ausblick.

Seoane hält sich mit Prognosen zurück

Bei Andrich hält sich der Trainer mit einer Prognose zurück, lässt aber durchblicken, dass er eher nicht mit dem Mentalitätsspieler am kommenden Wochenende rechnet. "Er hat am Sonntag und am Montag nichts gemacht und heute war er bei den Physios. Es würde mich…", sagt Seoane und unterbricht sich selbst, bevor er das Wort wundern ausspricht, und fährt fort: "Aber ich möchte nichts sagen, was ich in fünf Tagen revidieren muss."

Seoanes Zurückhaltung ist verständlich. Schließlich laboriert Andrich zwar an einem schmerzhaften Bluterguss. Eine strukturelle Muskelverletzung liegt aber laut Klubangaben nicht vor. Und so ist es nicht ausgeschlossen, dass bei einem schnellen Abbau der Blutansammlung auch schnell Besserung eintritt. Doch Seoane erklärt: "Es ist ja klar, dass er fraglich ist - mindestens für Samstag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht so ist."

Hohe Leistungsdichte auf der Doppelsechs

Zwar würde Andrichs Ausfall schmerzen, doch auf der Doppelsechs verfügt Bayer 04 über die höchste Leistungsdichte im ganzen Kader: Obwohl der Trainer in Dortmund gleich mit drei potenziellen Sechsern begann, saß mit dem chilenischen Nationalspieler und Strategen Charles Aranguiz noch ein vierter Könner bei Anpfiff auf der Ersatzbank.

Ohne Andrich steigen die Chancen von Aranguiz, gegen den FCA zu beginnen. Auch wenn Seoane gegen die defensiver als der BVB erwarteten Augsburger dann zu Beginn nur auf zwei Sechser zurückgreifen dürfte.

Einer davon dürfte Exequiel Palacios sein, der in Dortmund quasi als falsche Zehn überzeugte. Da der Werkself-Trainer neben diesen in der Doppelsechs einen klarer defensiv orientierten Mittelfeldspieler wie Aranguiz und keinen Achter und Freigeist wie Kerem Demirbay nominiert, würde nicht überraschen für den Fall, dass mit Andrich einer von den zwei Akteuren passen muss, die mehr typische Sechser-Fähigkeiten mitbringen.