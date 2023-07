Seoane sieht bei Ngoumou "unglaubliches Potenzial"

Es war ein Feuerwerk, das Nathan Ngoumou und Tomas Cvancara beim 5:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart abbrannten. Zwei Spieler, die die Hoffnung auf die neue Saison verkörpern.

Zwei Tore Nathan Ngoumou. Sogar drei Treffer Tomas Cvancara. Mit furiosen Auftritten wie gegen die Schwaben (5:1) tankt die neuformierte Fohlenelf ordentlich Selbstvertrauen vor dem Start in die neue Bundesliga-Saison. Vor allem im Offensivspiel begeisterten die Borussen mit Tempo, Durchschlagskraft und Effizienz. Weil Ngoumous Geschwindigkeit zielgerecht eingesetzt wurde. Und Cvancara immer mehr unter Beweis stellt, dass er im Angriffszentrum zu einer Top-Lösung werden kann.

Ngoumou, in seinem ersten Bundesliga-Jahr lange Zeit eine Enttäuschung, blüht unter dem neuem Cheftrainer Gerardo Seoane richtig auf. Der pfeilschnelle Franzose steht jetzt bei vier Toren in der laufenden Vorbereitung. Auffällig: Anders als in der Zeit unter Daniel Farke kommen Ngoumous immense Tempovorteile zurzeit richtig zum Tragen. Immer wieder stößt er gefährlich in die Räume und entwischt seinen Gegenspielern. Dabei zeigt er sich auch in den Zweikämpfen erstaunlich robust.

Ngoumou "ist gut, wenn er sich mal fallen lässt"

"Ngoumou hat unglaubliches Potenzial mit seinem Speed und seiner Technik. Obwohl er sehr schmächtig ist, kann er sich im Zweikampf behaupten", sagte Seoane nach dem gewonnenen Turnier in Heimstetten (vor dem 5:1 gegen Stuttgart ein 2:1 gegen 1860 München).

Schon am Mittwoch gegen Ingolstadt (2:1) hatte Ngoumou mehr im Zwischenraum gespielt. Ein Versuch, der sich als Erfolg versprechend herausstellt. "In dieser Position hat er Qualitäten aufgezeigt. Es ist gut, wenn er sich mal fallen lässt, um dann die Räume anzugreifen. Das Ziel muss sein, den Spieler in die Schnelligkeit zu bekommen", erläuterte der Schweizer.

"Man darf es auch nicht überbewerten"

Offensivpartner Cvancara beeindruckte mit einem Mix aus Abschlussstärke, Durchsetzungsvermögen, Geschwindigkeit und Antizipation. Dass er am Ende auch noch einen direkten Freistoß verwandelte, rundete gegen Stuttgart eine eindrucksvolle Vorstellung ab. Auch der zehn Millionen Euro teure Einkauf von Sparta Prag steht jetzt, wie Ngoumou, bei vier Vorbereitungstreffern. "Schön, dass es unseren Stürmern gelungen ist, Tore zu erzielen. Wir freuen uns über jedes Tor und jeden Sieg. Aber man darf es auch nicht überbewerten - es ist Vorbereitung", sagte Seoane.

Nach dem Turnier in Heimstetten, das den Ausklang des Trainingslagers in Rottach-Egern bildete, traten die Borussen die Heimreise an den Niederrhein an. Am Dienstagnachmittag wird in Mönchengladbach die Vorbereitung fortgesetzt. Yvandro Borges Sanches (Kniestauchung) kann dann wahrscheinlich wieder das Mannschaftstraining aufnehmen.

Bei Florian Neuhaus (Zerrung) wird es noch ein bisschen dauern. "Das Testspiel gegen Montpellier könnte knapp für ihn werden. Aber mit dem Pokalspiel könnte es klappen", meinte Seoane.