Seoane nach vier Gegentoren: "Phasenweise gut verteidigt"

Das erste Bundesliga-Spiel als neuer Coach von Borussia Mönchengladbach hätte für Gerardo Seoane kaum ereignisreicher laufen können - und wird den Schweizer nach eigener Aussage noch lange beschäftigen.

Obwohl seine Mannschaft eine 3:1-Führung aus der Hand gegeben hatte, war Gerardo Seoane am Ende nicht ganz unglücklich mit dem verrückten 4:4 zum Start in die neue Bundesliga-Saison.

"Am Schluss überwiegt das positive Gefühl, mit der Schlusssekunde noch einen Punkt mitgenommen zu haben", sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach, nachdem ein Last-Minute-Elfmeter seinem Team bei seinem ersten Bundesliga-Auftritt an neuer Wirkungsstätte noch das Remis gebracht hatte. "Kompliment an die Mannschaft für diese Moral, sie hat bis zum Schluss versucht, zurückzukommen." Mit Erfolg.

Ein besonderes Lob sprach Seoane dabei an seine Joker aus. "Auch die Spieler, die eingewechselt wurden, haben für Chaos gesorgt", sagte er, als ob es in der Partie auf beiden Seiten nicht schon genug Chaos gegeben hätte. Einer der Einwechselspieler, der erst 19-jährige Luxemburger Yvandro Borges Sanches, holte schließlich den Elfmeter heraus, den Tomas Cvancara zum Endstand verwandelte.

Dass Mönchengladbach das Tor in der Nachspielzeit noch benötigt hatte, lag allerdings vornehmlich daran, dass sich Seoanes Team zuvor gleich vier Gegentore von der statistisch drittschwächsten Offensive der vergangenen Saison gefangen hatte. "Einerseits haben wir phasenweise gut verteidigt", begann Seoane trotz der vier Gegentreffer, kam aber schnell zum großen Aber: "Andererseits waren wir zu fehlerhaft und haben zu wenig Druck auf den Ball in unserem eigenen Drittel gebracht. Wenn du vier Auswärtstore kassierst, kannst du als Trainer nicht zufrieden sein." Das Spiel, kündigte er an, "wird sicherlich eine lange Aufarbeitung brauchen".

Virkus schaut vergleichend zurück

Dennoch überwog ob des späten Tores die Erleichterung - nicht nur mit Blick auf den späten Ausgleich. "Wenn man den heutigen Auftritt mit denen in den vergangenen Jahren in Augsburg vergleicht, war es ein gutes Spiel von uns", meinte Roland Virkus, Gladbachs Geschäftsführer Sport. Die letzten drei Auswärtsspiele beim FCA hatten die Fohlen allesamt verloren, zuletzt im vergangenen Januar nach einer enttäuschenden Leistung mit 0:1.

Die mitunter schwache Defensivleistung führte Virkus darauf zurück, dass "wir eine junge Mannschaft haben, die ihre Zeit braucht. Das ist ein Prozess - und auf diesem Wege befinden wir uns gerade." Das Remis in Augsburg sei "ein sehr ordentlicher Saisonbeginn, aber es gibt noch viel Potenzial, was wir verbessern können." Schon am nächsten Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet voraussichtlich erneut viel Arbeit auf die Fohlen-Defensive. Im rheinischen Duell trifft Mönchengladbach auf Leverkusen - ein Team, das Seoane bestens kennt.