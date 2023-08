Seoane mit Abwehrsorgen - auch Elvedi fehlt

Der Start in die neue Trainingswoche von Borussia Mönchengladbach begann mit einem Personalengpass in der Defensive. Auch der abwanderungswillige Nico Elvedi fehlte.

Gladbachs Nico Elvedi absolvierte am Dienstag eine individuelle Einheit. IMAGO/Beautiful Sports

Dass Elvedi am Dienstag nicht im Mannschaftstraining gesichtet wurde, sorgte sogleich für einige Spekulationen. Befindet sich der wechselwillige Verteidiger schon auf dem Weg zu einem neuen Verein? Steht der lange erwartete Transfer jetzt unmittelbar bevor? Aber: Nichts dergleichen war der Fall. Gegen Ende der Einheit fand sich Elvedi dann doch - mit Laufschuhen - auf dem Trainingsplatz ein und absolvierte eine individuelle Einheit. "Belastungssteuerung" teilte die Borussia anschließend als Begründung mit, warum der Abwehrspieler nicht zusammen mit den Kollegen die Vorbereitung auf das Duell mit dem FC Bayern aufnehmen konnte.

Ob Elvedi am Samstag offiziell noch ein Gladbacher ist, muss abgewartet werden. Der Wechselwunsch des Schweizer Nationalspielers besteht fort, das Ziel könnte weiterhin Wolverhampton Wanderers lauten, während es nach kicker-Informationen seitens des FC Everton bislang keine Kontaktaufnahme zu den Gladbacher Verantwortlichen gab.

In der Vergangenheit gab es auch Interesse aus Italien am 26-Jährigen. Um einen möglichen Wechsel, wohin auch immer, nicht zu gefährden, stand Elvedi an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen nicht im Aufgebot der Fohlen.

Der Innenverteidiger war nicht der einzige Abwehrspieler, der im Dienstagtraining fehlte. Verzichten musste Cheftrainer Gerardo Seoane auf die erkrankten Maximilian Wöber und Joe Scally sowie verletzungsbedingt auf Luca Netz (muskuläre Probleme) und Fabio Chiarodia (leichte Zerrung). Die Aussichten für Samstag sind bei den einzelnen Profis unterschiedlich.

Da Netz schon seit dem 4:4 zum Auftakt in Augsburg pausiert, schwinden die Chancen, dass es der Linksverteidiger rechtzeitig bis zum Bayern-Spiel packt. Bessere Prognosen dürfte es für Wöber und Scally geben, denen eine Erkältung zu schaffen macht. Hinter Chiarodia steht wegen der Muskelverletzung ein Fragezeichen.

Koné und Kramer werden erst nach der Länderspielpause zurückkehren

Kein Thema für die Begegnung gegen die Münchner sind wie erwartet Manu Koné und Christoph Kramer. Beide befinden sich nach ihren Knieverletzungen noch im Aufbau. Erst nach der Länderspielpause, so der Plan, sollen sie zurückkehren.