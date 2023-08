Seoane klärt über den Stand bei Koné und Kramer auf

Borussia Mönchengladbach muss in der ersten Saisonphase auf zwei wichtige Mittelfeldspieler verzichten. Mit der Rückkehr von Manu Koné und Christoph Kramer wird es noch etwas dauern.

Auf dem Platz zeigen sich Koné und Kramer schon wieder. Zurzeit drehen die beiden Langzeitverletzten dort aber nur ihre Laufrunden. Bis Koné (Knieverletzung) und Kramer (Innenbandanriss im Knie) wieder für die Fohlen auflaufen können, wird nach Aussage von Gerardo Seoane noch etwas Zeit verstreichen.

"Ich denke, es wird schwierig, dass sie uns vor der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen. Sie befinden sich erst im Lauftraining und beginnen jetzt beide mit lockerem Balltraining. Es braucht schon noch ein, zwei Wochen Reha plus dann die Reintegration in die Mannschaft", erklärte Borussias Cheftrainer auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Für den Bundesligastart am Samstag (15.30 Uhr, LIVE bei kicker) beim FC Augsburg spielt das Duo definitiv keine Rolle. Nach jetzigem Stand werden auch die beiden Heimspiele gegen Bayer Leverkusen und den FC Bayern zu früh kommen, so dass der vierte Spieltag, wenn die Borussen am 17. September auswärts bei Aufsteiger Darmstadt 98 antreten, ein realistisches Ziel sein dürfte. Denn nach dem Bayern-Spiel ist erst einmal Länderspielpause -und damit Gelegenheit, Koné und Kramer wieder vollwertig einzugliedern.

Bis dahin bleibt auch der gelernte Verteidiger Ko Itakura eine Option fürs zentrale Mittelfeld. Weil Florian Neuhaus nach überstandener Zerrung noch keine 90 Minuten durchspielen sollte, startete im DFB-Pokal gegen TuS Bersenbrück (7:0) der Japaner an der Seite von Julian Weigl. Zur zweiten Hälfte übernahm dann Neuhaus.

Itakura geeignete Alternative für das Mittelfeld

"Dass Flo Neuhaus im Pokal eine Halbzeit lang gespielt hat, war die richtige Entscheidung. Er konnte diese Woche gut trainieren, aber er hatte nach dem Spiel die Belastung auch gespürt. Auf jeden Fall ist er einsatzfähig. Ob er uns schon für 90 Minuten zur Verfügung steht, werde ich nicht verraten", sagte Seoane am Donnerstag. Itakura sei in Anbetracht der Ausfälle von Koné und Kramer eine geeignete Alternative fürs Mittelfeld, erklärte der VfL-Coach weiter. "Das hat er als Stabilisator gezeigt. Ein Trainer ist jedenfalls immer dankbar, wenn er Spieler hat, die mehrere Positionen spielen können."