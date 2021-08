Seoane bangt um Alario

Am Dienstag startete Bayer 04 in die erste Pflichtspielwoche der neuen Saison. Während Exequiel Palacios nach Copa-Teilnahme und Urlaub noch nicht mit der Mannschaft trainierte, brach Lucas Alario die Einheit verletzungsbedingt ab.

Mit welcher Elf geht der neue Trainer Gerardo Seoane ins Pokalspiel am Samstag beim Regionalligisten Lokomotive Leipzig? Im Sturm muss sich der Schweizer zwischen Tschechiens EURO-Star Patrick Schick und dem argentinischen Nationalspieler Lucas Alario entscheiden. Oder vielleicht doch nicht?

Denn am Dienstagvormittag brach der 28-jährige Alario, der tags zuvor seinen ursprünglich bis 2022 laufenden vertrag bis 2024 verlängert hatte, das Training ab. Beschwerden an den Adduktoren zwangen ihn zum vorzeitigen Gang in die Kabine. Ob die Probleme schwerwiegender Natur sind und der Strafraumstürmer am Samstag im Pokalspiel bei Lok Leipzig auszufallen droht, sollen eingehende Untersuchungen klären.

Trio um Wirtz zurück im Training

Alario könnte in Leipzig fehlen - Exequiel Palacios wird es mit großer Wahrscheinlichkeit. Alarios Landsmann, der mit Argentinien die Copa America gewann und am Wochenende nach Leverkusen zurückgekehrt ist, trainierte wie schon am tags zuvor auch am Dienstag nur individuell.

Seoane jedenfalls geht eher nicht davon aus, dass der aggressive und passsichere Achter, der grundsätzlich ein Stammplatz-Anwärter für die Doppelsechs ist, am Wochenende schon eine ernsthafte Option darstellt.

Da auch Florian Wirtz und Mitchell Weiser, die zuletzt beide wegen Adduktorenproblemen passen mussten, genauso wie Julian Baumgartlinger, der beim samstäglichen Test gegen Oberhausen (3:1) aus Gründen der Belastungssteuerung geschont wurde, wieder ins Mannschafstraining zurückkehrten, werden Bayer 04 in Leipzig voraussichtlich nur folgende Akteure fehlen:

Paulinho im Olympia-Finale

Paulinho, der am Samstag mit Brasilien das Finale bei den Olympischen Spielen von Tokio bestreiten wird, sowie die verletzten Timothy Fosu-Mensah (Kreuzbandriss) und Edmond Tapsoba (Syndesmoseriss).

Offiziell als fehlend muss auch Leon Bailey aufgeführt werden. Der jamaikanische Flügelstürmer hat sich noch nicht mit Aston Villa über die Gestaltung seines Vertrages geeinigt. Die beiden am Transfer beteiligten Klubs sind sich schon seit vergangener Woche über die Modalitäten (32 Millionen Euro Ablöse, die mit Boni auf 35 Millionen anwachsen können) übereingekommen, wie der Premier-League-Klub am Samstag bereits offiziell verkündet hat.