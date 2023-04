Selke belohnt sich: "Ich reiße mir den Arsch auf"

Der 1. FC Köln feiert mit einem 3:1-Auswärtssieg das Ende der Negativserie gegen die TSG Hoffenheim - und mit dem Team rund 7000 in den Kraichgau angereiste Fans.

Die Optimisten unter den treuen Kölner Wegbegleitern wurden belohnt: Nach 13 sieglosen Partien, in denen es gegen 1899 neun Niederlagen und vier Remis gegeben hatte, beendeten die Rheinländer die Horrorserie.

Köln läuft fast fünf Kilometer mehr

Ein Blick auf die Zahlen liefert auch die Frage nach dem Warum: Die hohe Laufintensität, die der FC in Sinsheim an den Tag gelegt hatte (122,45 zu 117,7 Kilometern), war vor allem im ersten Durchgang ein Schlüssel zum Erfolg. In der Abwehr äußerst stabil und offensiv stets gefährlich zeigten sich die Gäste in den ersten 45 Minuten.

Ich habe uns selten so gut wie in der ersten Halbzeit gesehen. Steffen Baumgart

Dementsprechend zufrieden war auch Steffen Baumgart: "Das war ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel, ich habe uns selten so gut wie in der ersten Halbzeit gesehen und in der zweiten haben wir uns nicht versteckt. Insgesamt ein verdienter Sieg", resümierte der Coach.

Zwar lagen die Kölner in Sachen Zweikampfstärke hinter der TSG zurück (47:53 Prozent), gewannen aber sowohl in der Defensive als auch in der Offensive die entscheidenden Duelle - so wie Davie Selke beim 2:0: Dabei wählte der 28-Jährige erstens einen geschickten Laufweg und behauptete sich zweitens auch körperlich robust gegen Kevin Akpoguma. Seine zweite Kopfballchance an diesem Nachmittag nutzte Selke nach Vorlage von Florian Kainz, der zuvor vom Punkt die Führung erzielt hatte, und köpfte mutig im Tiefflug zum Pausenstand ein.

Selke: "Einfach Balsam für die Seele"

"Ich reiße mir den Arsch auf und freue mich natürlich, dass ich ein Tor machen konnte, denn ich bin Stürmer und will treffen", lautete Selkes Statement gegenüber "Sky". Seinen zweiten Saisontreffer im FC-Dress bezeichnete der 28-Jährige als "einfach Balsam für die Seele".

Balsam für das Kölner Punktekonto war der 3:1-Sieg natürlich auch. Mit nun 35 Punkten hat die Geißbock-Elf den Abstand nach unten vergrößert.