Selimbegovic: "Es könnte ein schwieriges Jahr werden"

Jahn Regensburg steht vor einer Runderneuerung seines Kaders. Dafür sorgt der große Aderlass, den der SSV durch zahlreiche Abgänge auch von Leistungsträgern hinnehmen muss. Die sportliche Leitung hat eine Mammutaufgabe vor sich.

Der Auftakt in die abgelaufene Saison war furios: Regensburg siegte viermal in Folge und legte den Grundstein für eine starke Hinrunde, die mit Tuchfühlung zu Platz 3 endete. Der aufkommenden Euphorie allerdings folgte ein drastischer Abschwung, der schon vor der Winterpause begann. Die Rückrunde stand dann nahezu gänzlich unter dem Motto: "Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen", magere zwölf Zähler garniert mit zwischenzeitlichen Abstiegsängsten waren ein negatives Spiegelbild der Hinserie. "Wenn ich daran denke, dass wir 15. geworden sind, dann werde ich richtig grantig", resümierte Coach Mersad Selimbegovic. "Das haben wir uns selbst eingebrockt."

Weggang von Meyer & Co. schmerzt

Selimbegovic, seit der Saison 2019/20 in Regensburg an der Seitenlinie, steht nun vor seiner vielleicht kniffligsten Saison. Geschuldet ist dies zum einen einem erheblichen Substanzverlust, schließlich verlassen mit Keeper Alexander Meyer (Borussia Dortmund), Max Besuschkow (Hannover), Erik Wekesser (Nürnberg), Carlo Boukhalfa (St. Pauli), Jan-Niklas Beste (Leihende, zurück zu Werder Bremen) und Sapreet Singh (Leihende, zurück zu Bayern II) etliche Leistungsträger wie Stammkräfte den SSV. Zum anderen kann der Jahn finanziell keine großen Sprünge machen - der Klub hat im Vergleich zu vielen anderen Klubs einen kleinen Etat und sich vernünftiges Wirtschaften wie in der Vergangenheit, als Jahr für Jahr Gewinne erzielt wurden, auf die Fahne geschrieben. Der SSV-Coach schätzt die Voraussetzungen realistisch ein: "Ich bin Optimist, aber ich glaube, dass es ein schwieriges Jahr werden könnte", so Selimbegovic.

Neues Trio schon an Bord

Den personellen Aderlass zu kompensieren, das ist die Herausforderung von Roger Stilz, dem Sportlichen Leiter. Der 45-Jährige ist nach dem Weggang von Christian Keller Anfang Oktober 2021 erstmals vor einer neuen Saison mit der Kaderplanung betraut. Es gelte, "wieder Spieler zu finden, die sich hier einen Namen machen und sich entwickeln", weiß Selimbegovic um diese stets herausfordernde Aufgabe. Mit Torhüter Dejan Stojanovic (FC Ingolstadt), Maximilian Thalhammer (Paderborn) sowie Minos Gouras (Saarbrücken) hat Stilz bislang ein neues Trio zu den Oberpfälzern gelotst. Weitere Neuzugänge sollen folgen, mit denen Selimbegovic auch im sechsten Zweitliga-Jahr des SSV eine schlagkräftige Truppe zu formen gedenkt.