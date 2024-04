"Seine Vita steht für sich": Hannover verlängert mit Kapitän Zieler

Ron-Robert Zieler und Hannover 96 verlängern die gemeinsame Zusammenarbeit über diesen Sommer hinaus. Der Kapitän der Niedersachsen hat einen Vertrag mit Laufzeit bis Sommer 2025 unterzeichnet.

Auch in der kommenden Saison wird Ron-Robert Zieler das Tor von Hannover 96 hüten. Das teilte der niedersächsische Zweitligist am Dienstagvormittag mit.

"Ron ist eine absolute Identifikationsfigur bei Hannover 96 und in der ganzen Region - seine Vita steht für sich", wird Sportdirektor Marcus Mann in der Mitteilung zitiert. Zieler übernehme "als unser Kapitän nicht nur während der 90 Minuten auf dem Platz Verantwortung, sondern auch davor und danach in der Kabine".

"Mit all der Erfahrung" solle der Schlussmann auch in der Saison 2024/25 "ein sicherer Rückhalt für unsere Mannschaft" sein, so Mann weiter.

Der 35-jährige Zieler, der 2021 an die Leine zurückkehrte, stand in der laufenden Spielzeit in allen 30 Liga-Spielen im Tor der 96er (kicker-Notenschnitt 3,02), für die er in seiner Karriere Stand jetzt insgesamt 344 Pflichtspiele absolviert hat. Nur sechs Spieler liefen jemals häufiger für den Traditionsklub auf, schreibt 96.

"Hannover ist meine Heimat geworden"

"Jeder weiß, 96 ist mein Klub, und Hannover ist meine Heimat geworden", äußerte sich Zieler selbst zur Entscheidung. "Nach wie vor ist es so, dass ich jeden Tag gern zur Arena und in die Kabine komme und mich auf jedes einzelne Spiel vor unseren Fans freue", sagte der sechsmalige Nationalspieler. "Wir haben eine gute Mannschaft zusammen mit vielen jungen Spielern. Die Entwicklung stimmt mich sehr positiv, und ich habe große Lust, weiter Teil dieser Entwicklung zu sein."

Zieler war im Sommer 2010 aus dem Nachwuchs von Manchester United an den Maschsee gekommen, wurde schon im Januar 2011 Stammkeeper der Mannschaft, die sich seinerzeit für die Europa League qualifizierte. 2014 stand er im deutschen Weltmeister-Kader in Brasilien.

Im Sommer 2016 folgte der Wechsel zu Leicester City, nur drei Jahre später und nach zwei Spielzeiten beim VfB Stuttgart kehrte der gebürtige Kölner nach Hannover zurück. Nach einem Intermezzo beim "Effzeh" in seiner Geburtsstadt steht er seit Beginn der Saison 2022/23 wieder bei 96 im Kasten und seither auch Kapitän der Mannschaft von Trainer Stefan Leitl, die aktuell Zweitliga-Sechster ist.