Seimen-Leihe ist erstmal vom Tisch

Ursprünglich sollte Dennis Seimen, der als künftige Nummer 1 beim VfB gilt, ausgeliehen werden. Nach dem Drittliga-Aufstieg der Stuttgarter U 21 ist dieser Plan erstmal vom Tisch.

Siebenmal stand Dennis Seimen in den vergangenen beiden Spielzeiten beim VfB im Bundesligakader, dazu bei beiden Relegationsspielen im Vorjahr und einmal im DFB-Pokal. Einsätze blieben dem 18-Jährigen verwehrt. Diese werden dem Torhüter-Talent allerdings prophezeit und von den Verantwortlichen zweifelsfrei in Aussicht gestellt. Wann genau, ist offen, zumal die Schwaben mit Blick auf die gestiegenen Anforderungen national wie international mit der Qualifikation für die Champions League kein Risiko eingehen wollen.

Seimen soll behutsam an die Herausforderungen herangeführt werden. Im Schatten des erfahrenen Alexander Nübel, der per Leihe mindestens bis 2025, möglicherweise laut Vertrag auch bis 2026 in Stuttgart sein wird. Bleibt die Frage nach der nötigen Spielpraxis für den Jungprofi. Diese sollte der gebürtige Heilbronner, der auf 23 Partien bei der U 21 in der Regionalliga kommt, möglicherweise in der Fremde bekommen. Mit dem Drittligaaufstieg des VfB II hat sich die Idee einer Leihe erst einmal erledigt.

Seimen bleibt - Dresdens Drljaca soll Torhüter-Quartett komplettieren

Sollte kein außergewöhnliches Angebot aus der 2. oder gar 1. Liga kommen, wird Seimen auch 2024/25 im Tor der VfB-Reserve stehen. Nach dem Abgang von Florian Schock soll zudem Stefan Drljaca (25) das Stuttgarter Torhüter-Quartett auffüllen. Der 25-Jährige käme im Fall einer zu erwartenden Einigung ablösefrei von Dynamo Dresden.

Trotz der künftigen Drittligazugehörigkeit wollen die Schwaben weiterhin vorrangig auf ihre hauseigenen Talente setzen. Trainer Markus Fiedler ist im ersten Jahr seiner Amtszeit der nicht geplante und schon gar nicht erwartete Coup des Aufstiegs gelungen. "Vor der Saison sind wir alle nicht davon ausgegangen", erklärt auch Bundesligatrainer Sebastian Hoeneß, der die höhere Messlatte für die Talente begrüßt. Diese bietet "die Chance, dass Entwicklungen möglicherweise ein bisschen schneller vonstattengehen, dass Erfahrungen gesammelt werden, die besonders wertvoll sind".

Gleichzeitig freut man sich, mit Fiedler einen vielversprechenden Jung-Trainer im Klub zu haben. Der 38-Jährige, der im U-Bereich der TSG Hoffenheim erste Erfahrungen sammelte und über die U 17 des VfB im Sommer 2023 zur U 21 befördert wurde, steht für mutigen und attraktiven Fußball. Mit 78 Treffern erzielten die Schwaben die meisten Tore in der Liga. Attacke pur, die auch mal nach hinten losgehen kann. Wie am 8. Spieltag, als man beim FC Homburg mit 1:8 unter die Räder kam.

An der Herangehensweise, weiter auf Offensive und vor allem auf die Talente aus der eigenen Akademie zu setzen, änderte sich nichts. Und soll sich auch künftig nichts ändern. Selbst mit dem Risiko, dass es gegen den Abstieg gehen sollte. "In erster Linie geht es in der zweiten Mannschaft um Spielerentwicklung und in zweiter Linie um mannschaftliche Ziele, die man erreichen möchte", so Hoeneß.