Sehr weit mit Wimmer: Bielefelder vor Wechsel nach Wolfsburg

Beim VfL Wolfsburg bahnt sich der zweite Sommerneuzugang an: Patrick Wimmer steht nach kicker-Informationen vor einem Wechsel zu den Niedersachsen, der Österreicher in Diensten von Arminia Bielefeld besitzt eine Ausstiegsklausel.

Vor knapp zwei Wochen berichtete der kicker über das Interesse des VfL Wolfsburg an Patrick Wimmer, nun wird der Wechsel des österreichischen U-21-Nationalspielers konkreter. Nach kicker-Informationen sind die Gespräche weit vorangeschritten, der Offensivmann von Arminia Bielefeld soll ab Sommer das VfL-Trikot tragen. Der 20-Jährige kann die Ostwestfalen im Falle des Klassenerhalts für sieben Millionen Euro verlassen, steigt die Arminia ab, kostet er fünf Millionen Euro.

Wimmer, der in seiner Bundesliga-Premierensaison für Bielefeld in 24 Spielen auf drei Tore und acht Vorlagen kommt, ist in der Offensive flexibel einsetzbar, greift bevorzugt über die rechte Außenbahn an. Dort, wo auch Dodi Lukebakio spielen kann. Der Belgier, der bei Hertha BSC bis 2024 unter Vertrag steht, wird den VfL im Sommer nach seiner Leihe wieder verlassen.

Kaminski-Transfer schon fix

Wimmer wäre der zweite Offensivzugang für die kommende Saison. Bereits verpflichtet ist der Pole Jakub Kaminski, der für zehn Millionen Euro von Lech Posen kommt. Der polnische U-21-Nationalspieler spielt auf der linken Außenbahn - Wimmer dürfte in der neuen Saison sein Pendant werden. Noch kämpft der Österreicher mit der Arminia um den Klassenerhalt, den auch der VfL noch längst nicht sicher hat. Am 9. April tritt Bielefeld in Wolfsburg an - für Wimmer womöglich dann schon kein Spiel mehr wie jedes andere.