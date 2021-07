"Sehr gut angekommen": Svensson mit den Neuen zufrieden

Nach und nach greifen die Neuzugänge von Mainz 05 ins Training ein. Gegen Gaziantep FK absolviert Silvian Widmer seine ersten 45 Minuten, Anderson Lucoqui hilft als Innenverteidiger aus, Jae-Sung Lee ist noch Zuschauer.

Aus dem Mainzer Trainingslager in Bad Häring berichtet Michael Ebert

"Man sieht schon, dass Widmer Qualität mitbringt und abgeklärt ist", kommentierte Trainer Bo Svensson das Debüt des Nationalspielers im Trikot von Mainz 05. Wegen des EM-Auftritts mit der Schweiz stieg der Rechtsverteidiger erst zu Beginn des Mainzer Trainingslagers, das heute endet, ein.

Svensson: "In der Gruppe sehr gut angekommen"

Anderson Lucoqui ist seit Vorbereitungsbeginn dabei, musste sich auf einer ungewohnten Position beweisen, da die Innenverteidiger Alexander Hack und Jeremiah St. Juste angeschlagen ausfielen, spielte er in der Dreierkette. Svensson lässt in den ersten Tests auf der Linksverteidigerposition rotieren, um Lucoqui, Jonathan Meier und Aaron abwechselnd die Chance zu geben, sich auf ihrer Stammposition zu präsentieren. "Lucoqui hat es auf links gegen Liverpool gut gemacht", stellte der Trainer zufrieden fest und ergänzt: "In der Gruppe sind die Neuen sehr gut angekommen, was auch für Lee gilt, auch wenn er bis jetzt keine Minute für uns gespielt hat. Ich bin mit allen drei zufrieden." Der Südkoreaner ist nach seiner Fußverletzung, die er sich Mitte Juni im Länderspiel zuzog, erst seit diesem Montag voll im Mannschaftstraining.

Am Samstag gegen den FC Genua muss es natürlich ganz anders aussehen. Bo Svensson

Das zähe Spiel beim 1:0 über Gaziantep will Svensson nicht überbewerten, "beide Mannschaften waren müde". Im Trainingslager in Tirol konnte Mainz im athletischen Bereich voll durchziehen. "Am Samstag gegen den FC Genua muss es natürlich ganz anders aussehen", sagt Svensson. Er setzt darauf, dass sich seine Mannschaft körperlich und mental frischer präsentiert. Acht Tage später gastiert Mainz 05 im DFB-Pokal bei der SV Elversberg.