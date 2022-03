"Sehr frustriert": Sarenren Bazee erleidet Kreuzbandriss

Noah Joel Sarenren Bazee hat sich zuletzt etwas mehr in den Fokus beim FC Augsburg gespielt - und muss nun ins Lazarett abbiegen. Der 25-jährige Deutsch-Nigerianer hat sich das Kreuzband im rechten Knie gerissen.

Seit Sommer 2019 trägt Noah Joel Sarenren Bazee das Trikot der Augsburger. Der Status des langjährigen Hannoveraners dabei: Joker. In bislang 29 Bundesliga-Partien für die Fuggerstädter ist der 25-jährige Mittelfeldmann 24-mal eingewechselt worden - und bringt es neben nur einer Vorlage auf zwei Tore.

Doch gerade in den letzten beiden Wochen hat sich der Spieß etwas gedreht: Von der Bank aus kommend, hat Sarenren Bazee bei der leidenschaftlichen zweiten Hälfte gegen Borussia Dortmund das 1:1 zum wichtigen Punktgewinn im Keller erzielt. Der Lohn ist am vergangenen Wochenende sogleich gefolgt: FCA-Coach Markus Weinzierl hat seinen Schützling nach 13 Einwechslungen allein in dieser Spielzeit beim 1:0-Erfolg bei Arminia Bielefeld erstmals von Beginn an aufgestellt (kicker-Note 4,0).

Nun aber das: Der schnelle Mann, der über den TSV Havelse und Hannover 96 den Sprung zum Profi gemeistert hat, hat sich am Montag im Training schwer verletzt. Unmittelbar nach der Übungseinheit ist der Offensivspieler direkt bei den FCA-Mannschaftsärzten in der Augsburger Arthroklinik untersucht worden. Die Diagnose: Kreuzbandriss im rechten Knie.

Damit wird Sarenren Bazee einige Monate ausfallen, sich einer intensive Reha unterziehen müssen - und sicher nicht mehr in dieser Saison zum Einsatz kommen können.

Natürlich bin ich aktuell sehr frustriert, aber ... Noah Joel Sarenren Bazee

Wie bitter das gerade nach seinen jüngsten Leistungen ist, haben auch die Augsburger mitgeteilt. "Noah hatte sich in den letzten Monaten durch gute und fleißige Trainingsarbeit in einen körperlich sehr guten Fitnesszustand gebracht. Mit seinem Tor gegen Dortmund und dem Startelfeinsatz in Bielefeld hat er sich für seine Mühen belohnt und war auf einem richtig guten Weg. Umso bitterer ist es für ihn und uns, dass er nun eine so schwere Verletzung hinnehmen muss", wird etwa FCA-Trainer Weinzierl zitiert. "Wir wünschen Noah, dass er nach dem ersten Schock dieser bitteren Diagnose seinen Blick schnell wieder nach vorne richten kann", ergänzt Geschäftsführer Stefan Reuter.

Sarenren Bazee selbst, der in seiner Karriere mit einem Bänderanriss Ende 2020, einem Syndesmoseriss Anfang 2019 oder einem

Sehnenriss Mitte 2017 schon etliche Rückschläge verkraftet hat, richtet den Blick auch schon direkt wieder nach vorn: "Leider hatte ich in meiner Karriere schon die ein oder andere Verletzung. Natürlich bin ich aktuell sehr frustriert, aber ich bin genauso zuversichtlich, dass ich auch diese Phase wieder wegstecken und so schnell wie möglich wieder stark zurückkehren werde."