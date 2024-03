"Sehr ärgerlich für Dawid und für uns": Kownacki fehlt Werder länger

Das schwache Testspiel gegen Hannover 96 (1:3) hat Werder Bremen auch noch personell teuer bezahlt. Stürmer Dawid Kownacki hat sich wie befürchtet schwerer verletzt und wird einige Zeit lang fehlen.

Allgemein ist es (noch) nicht die Saison von Dawid Kownacki. Der 27-jährige Pole, im Sommer 2023 aus der 2. Bundesliga von Fortuna Düsseldorf gekommen, bringt es in bislang 16 Bundesliga-Partien für den SV Werder Bremen weiterhin auf kein Tor und keine Vorlage.

Beim Testspiel am Donnerstag gegen Zweitliga-Vertreter Hannover 96 (1:3) stand der oftmals als Joker gebrachte Angreifer (13 Einwechslungen, drei Startelfeinsätze inklusive dreier Auswechslungen) nun von Beginn an auf dem Platz, musste allerdings bereits inmitten des ersten Abschnitts rund um die 35. Minute mit Griff ans Bein angeschlagen runter. Schon im Anschluss des Testspiels hatte Cheftrainer Ole Werner nichts allzu Gutes befürchtet und von Problemen im Oberschenkel gesprochen.

Kownacki hat sich "viel vorgenommen"

Und wie der SVW an diesem Freitagmittag unter anderem auf X postete, bestätigten sich die Befürchtungen. So schrieben die Grün-Weißen: "Kownacki hat sich im Test eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und wird die kommenden Spiele nicht zur Verfügung stehen."

"Das ist sehr ärgerlich für Dawid und für uns, weil er sich gerade auch in dem Spiel viel vorgenommen hat und sehr engagiert war", wurde in diesem Atemzug Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder Bremen, zitiert. Verbunden mit der Hoffnung, "dass er uns spätestens gegen Stuttgart in vier Wochen wieder zur Verfügung stehen wird."

Heißt im Umkehrschluss: Mit Kownacki im Kader rechnen die Hanseaten für die kommenden Partien gegen Wolfsburg (30. März), in Frankfurt (5. April) und bei Spitzenreiter Leverkusen (14. April) nicht. Erst im Anschluss wird sich der polnische Nationalspieler (sieben Länderspiele) wieder zeigen und beweisen dürfen.