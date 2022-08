Schwere Knieverletzung setzt Sihlaroglu matt

Der Karlsruher SC bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Nun fällt auch Efe-Kaan Sihlaroglu monatelang aus.

Karlsruhes Youngster Efe-Kaan Sihlaroglu hat sich bei einem Vorbereitungsturnier mit der U 19 in Basel am Knie verletzt. Nach eingehenderen Untersuchungen steht die bittere Diagnose fest: Kreuzbandriss im rechten Knie.

Der 17-jährige gebürtige Mannheimer fällt somit für mehrere Monate aus.

In der vergangenen Saison debütierte der Mittelfeldspieler am 15. Spieltag beim 4:0-Sieg gegen Hannover 96 in der 2. Liga. Es ist bis dato sein einziger Pflichtspieleinsatz bei den Profis.

Neben Sihlaroglu stehen Cheftrainer Christian Eichner nach dem verkorksten Start in die neue Zweitliga-Saison in den kommenden Spielen mit Florian Ballas, Daniel O'Shaughnessy, Felix Irorere, Christoph Kobald und Lazar Mirkovic gleich fünf Innenverteidiger nicht zur Verfügung.

Am Freitagabend gastiert Karlsruhe beim Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker).