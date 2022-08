Schwartz' schwierige Stürmersuche

Der SV Sandhausen ist nach dem Pokalerfolg in Rehden am Freitag Gastgeber von Fortuna Düsseldorf. Trainer Alois Schwartz sucht noch einen Angreifer.

Mit 4:0 beim Regionalligisten BSV SW Rehden zog der SVS jüngst in die 2. DFB-Pokalrunde ein. Am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wollen die Schwartz-Schützlinge in der Liga gegen Düsseldorf nachlegen.

Verzichten muss der Chefcoach auf Arne Sicker (muskuläre Probleme) und Benedikt Grawe (Folgen einer Blinddarm-OP). Cebio Soukou ist nach überstandenen Knieproblemen indes wieder eine Option.

Derweil ist Schwartz weiter auf der Suche nach einem Stürmer. "Das ist nicht so einfach", sagte der Trainer am Mittwoch auf der Spieltagspressekonferenz. "Wir halten Augen und Ohren offen, und ich wünsche mir schon, dass wir noch einen Angreifer bekommen."

Schwartz: "Ich habe die Qual der Wahl"

Ahmed Kutucu und Matej Pulkrab sind derzeit die etatmäßigen Stürmer im Aufgebot des SVS. Während Leihgabe Kutucu im DFB-Pokal in Rehden getroffen hatte, wartet sein tschechischer Teamkollege noch auf ein Erfolgserlebnis. Eine Tendenz für die Startformation ließe sich daraus nicht ableiten, sagte Schwartz. "Matej ist ein sehr fleißiger Spieler. Das gilt aber auch für Ahmed. Ich habe die Qual der Wahl."

Schwarz sieht die Fortuna unter den Aufstiegsanwärtern

Düsseldorf, das mit zwei Punktspielsiegen in die Saison gestartet ist und auch im Pokal in Offenbach weiterzog, schätzt Schwartz stark ein: "Sie sind sehr eingespielt und haben eine gute Mischung im Team. Ich bin mir sicher, dass die Fortuna bis zum Ende um die begehrten Aufstiegsplätze mitspielen wird."