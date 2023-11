Schwartz fordert mehr Effektivität und Kompaktheit

Bis zum Hinrunden-Abschluss stehen für Hansa Rostock wegweisende Spiele an. Los geht es mit dem Gastspiel beim Karlsruher SC, vor dessen Achse Coach Alois Schwartz warnt.

Hansa Rostock belegt vor dem 15. Spieltag den 15. Tabellenrang, der letzte, der den direkten Klassenerhalt garantieren würde. Und bis zur Winterpause stehen nun Duelle gegen Klubs an, die im Tableau in unmittelbarer Nachbarschaft zur Hansa-Kogge liegen. Los geht es am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Gastspiel beim Karlsruher SC (14; 16 Punkte), eine Woche später steigt das Heimspiel gegen Schalke 04 (16; 13 Punkte), ehe zum Hinrundenabschluss am Freitag (15. Dezember) die Reise zum SC Paderborn (12, 18 Punkte) folgt.

"Wir haben gezeigt, dass diese Mannschaften eher unsere Kragenweite sind", hatte Damian Roßbach jüngst nach dem 2:3 gegen den FC St. Pauli gesagt. Gegen den Aufstiegskandidaten hielten die Nordostdeutschen lange Zeit gut mit, verloren dann aber zwischenzeitlich die Ordnung. "Das darf uns nicht mehr passieren", sagte FCH-Coach Alois Schwartz am Donnerstag auf der Spieltags-Pressekonferenz: "Wir müssen kompakter, enger stehen und besser miteinander arbeiten, damit wir dem Gegner nicht diese Möglichkeiten geben."

Zudem forderte Schwartz noch mehr Effektivität vor des Gegners Tor. "Wir spielen uns gute Möglichkeiten heraus", sagte der 56-Jährige, "aber wir lassen zuviel liegen." Nun geht es gegen den KSC, vor dessen Spielstärke Schwartz warnt. "Sie spielen einen guten Ball", lobte Schwartz und verwies besonders auf die "eingespielte Achse Franke, Gondorf, Wanitzek, Nebel und Schleusener", die zudem durch Stindl noch aufgewertet wurde. "Sie bekommen es aber wie wir auch nicht immer so hin", meinte Schwartz, "deshalb sind sie von der Punktzahl ähnlich wie wir."

David steht wieder zur Verfügung

Personell hat sich bei den Rostockern wenig getan, einzig Jonas David, der das Duell gegen St. Pauli verletzungsbedingt verpasst hatte, dürfte wieder zurückkehren. "David hat heute auch trainiert und keine Beschwerden gehabt, deswegen gehe ich davon aus, dass es für Sonntag reicht", berichtete Schwartz, der aber noch den morgigen Freitag abwarten will.